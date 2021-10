Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 ottobre

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, domenica 17 ottobre 2021, nel corso della puntata di Amici 2021 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? A dover lasciare il talent sono stati Elisabetta e Matt. Nel corso della registrazione, Elisabetta ha affrontato la sua sfida. La cantante era stata messa in discussione da Lorella pochi giorni fa, ovvero dopo aver eseguito la sua versione di “Pensare male”, brano di Elodie. Il talento del team Pettinelli si è confrontata con un’aspirante allieva e ha perso: un giudice esterno ha preferito la sfidante, perciò la titolare ha dovuto lasciarle il banco. Anche Matt ha avuto un faccia a faccia immediato con un ballerino che non fa parte della scuola e ne è uscito perdente: salgono a due, dunque, le eliminazioni della puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) da Amici 2021, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 17 ottobre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.