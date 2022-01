Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 9 gennaio

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, domenica 9 gennaio 2022, nel corso della puntata di Amici 2021-2022 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? Alessandra Celentano ha deciso di assegnare la maglia a Cosmary perché la vede migliorata. LDA e Sissy sono finiti in sfida ma sono riusciti ad avere la meglio entrambi. Rea e Nicol, che erano previste per una sfida, sono state graziate perché, nel corso delle settimane, sono state le ultime a svolgere i compiti assegnati agli alunni. Elena non convince Rudy, il suo insegnante, che decide di sospenderle la maglia e ammette di aver già trovato una possibile sostituta per la giovane cantante. Mattia, Cristiano e Carola non hanno ballato perché sono infortunati. Alice è invece una nuova ballerina voluta, con un banco in più, da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Infine la classifica di Arisa, giudice specciale della puntata di oggi: Sissy, Lda, Rea, Alex e Crytical, Aisha, Luigi, Nicol e Albe. In sfida non solo l’ultimo (Albe) ma anche Luigi e Nicol, penultimi.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) da Amici 2021, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.