Amici 2021-2022, anticipazioni puntata domenica 20 febbraio Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 20 febbraio 2022, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Nella nuova puntata di Amici 21, stando alle anticipazioni, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Innanzitutto ci sarà una nuova gara di ballo. Per Alessandra Celentano non è possibile basare la bravura di un ballerino esclusivamente sull’improvvisazione ma è necessaria anche la tecnica. Anche in questa nuova gara sarà presente la tecnica classica: la maestra Celentano ha più volte ribadito che è la base e d’altronde i ballerini di Amici 21 seguono lezioni di danza classica ogni mattina.

Momento difficile, in vista del serale, per LDA e Albe, rispettivamente pupilli di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Entrambi i due artisti sono in balia di una crisi personale e artistica. LDA, in confidenza con Zerbi, ammette che la paura dei pregiudizi di chi lo ritiene un “raccomandato” in quanto figlio di Gigi D’alessio lo faccia sbagliare sul palco, tanto da perdere le gare di canto da almeno due puntate. Albe, convocato da Anna Pettinelli, mette in discussione il penultimo posto in classifica tra i cantanti assegnatogli alla gara di canto giudicata da Beppe Vessicchio, con un sonoro: “Non capisco come si faccia a far vincere Calma, se era fuori tempo”. Il che non viene mandato giù dalla Pettinelli.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021-2022 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 20 febbraio 2022, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.