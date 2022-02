American Assassin: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 6 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 American Assassin è un film del 2017 diretto da Michael Cuesta. La pellicola, con protagonisti Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan e Taylor Kitsch, è l’adattamento cinematografico del romanzo L’assassino americano di Vince Flynn pubblicato nel 2010 e arrivato in Italia nel 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mitch Rapp, studente universitario, e la sua fidanzata, Katrina Harper, sono in vacanza a Ibiza, in Spagna. Poco dopo che Katrina accetta la proposta di matrimonio di Mitch, una cellula jihadista armata di fucili mitragliatori, approda sulla spiaggia e inizia a sparare ai bagnanti. Nella carneficina, Mitch rimane ferito, mentre Katrina, resta uccisa. Diciotto mesi dopo, consumato dal desiderio di vendetta, Rapp incappa su internet nel terrorista responsabile dell’omicidio della sua fidanzata. Fingendo interesse per la jihad e dopo essere riuscito a farsi invitare in Libia per incontrare l’assassino della fidanzata, Rapp si prepara per ucciderlo. Durante l’incontro però, prima che possa attuare i suoi piani, la cellula terrorista viene attaccata dalle forze speciali statunitensi. Vedendosi negata la vendetta Rapp pugnala ripetutamente il cadavere del terrorista, che è rimasto ucciso durante l’azione, prima di essere trascinato fuori dagli uomini delle forze speciali. In una casa sicura della CIA Rapp viene sottoposto a 30 giorni di interrogatori, quindi gli viene offerto, dal vicedirettore della CIA Irene Kennedy, di unirsi a un’unità operativa segreta nome in codice Orion, il cui capo è Stan Hurley, un ex U.S. Navy SEAL veterano della Guerra nel Golfo che provvederà ad addestrare Rapp e le altre potenziali reclute. Nel frattempo, attraverso i canali dell’intelligence, giunge la notizia che materiale atto alla fabbricazione di ordigni atomici è scomparso da un impianto nucleare russo dismesso. Il materiale in questione sembra destinato ad estremisti iraniani, che sono contrari all’accordo nucleare del governo iraniano con gli Stati Uniti. Mentre è in corso la vendita del materiale nucleare in Polonia, il plutonio finisce in mano terzi, che eliminano i venditori prima di svanire tra la folla. In Virginia, Hurley vede le notizie sull’incidente in Polonia e identifica il responsabile come un ex ufficiale della Marina e dell’unità Orione che credevano fosse stato ucciso in azione e ora sta operando con il nome di “Ghost”. La squadra di Hurley viene inviata in Turchia per intercettare l’acquirente per il quale Ghost sta lavorando.

American Assassin: il cast del film

Abbiamo visto la trama di American Assassin, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dylan O’Brien: Mitch Rapp

Michael Keaton: Stan Hurley

Sanaa Lathan: Irene Kennedy

Shiva Negar: Annika Ogden

Taylor Kitsch: Ronnie ‘Ghost’

David Suchet: Thomas Stansfield

Navid Negahban: Behurz

Scott Adkins: Victor

Alaa Safi: Javeed

Mohammad Bakri: Ashani

Shahid Ahmed: Adnan Al-Mansour

Charlotte Vega: Katrina Harper

Joseph Long: gen. Rostami

Gjevat Kelmendi: Vladik

Trevor White: Dr. Frain

Nick Cavaliere: Nasir

Vladimir Friedman: Borys Bartosh

Streaming e tv

Dove vedere American Assassin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 6 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.