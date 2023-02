America: il testo della canzone cantata da Rosa Chemical e Rose Villain a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone America cantata da Rosa Chemical e Rose Villan durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Cercherò mi sono sempre detto cercherò

Troverai

Mi hanno sempre detto troverai

Per oggi sto con me

Mi basto e nessuno mi vede

E allora accarezzo la mia solitudine

Ed ognuno ha il suo corpo a cui sa cosa chiedere

Chiedere

Chiedere

Chiedere

Fammi sognare lei se morde la bocca e si sente l’America

Fammi volare lui allunga la mano e si tocca l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte come fosse l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono l’America

Cercherai mi hanno sempre detto cercherai

E troverò ora che ti accarezzo

Troverò

Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due

Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine

E regala il suo corpo e non sa cosa chiedere

Chiedere

Chiedere

Chiedere

Fammi volare lei le mani sui fianchi come fosse l’America

Fammi sognare lui che scende e che sale e si sente l’America

Fammi l’amore lei che pensa ad un altro e si inventa l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono l’America

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di America, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.