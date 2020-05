Ambra Angiolini: carriera, vita privata, marito, compagno e figli

Anche quest’anno (2020) il Concerto del Primo Maggio sarà affidato alla conduzione di Ambra Angiolini, l’attrice italiana però per questa particolare edizione del Concertone (stravolto dall’emergenza Coronavirus) al suo fianco non avrà un partner maschile (lo scorso anno Lodo Guenzi). Ma scopriamo qualcosa su Ambra Angiolioni: carriera, vita privata, marito, compagno, figli… Di seguito tutte le informazioni sulla bella e brava attrice italiana.

Carriera

Ambra Angiolini nasce a Roma il 22 aprile del 1977, è un’attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana. Dopo aver esordito appena quindicenne in Bulli & pupe, programma estivo di prima serata di Canale 5, debutta nella stagione 1992/1993 nel programma Non è la Rai, che diventa un vero e proprio fenomeno di costume e che le dà un’enorme popolarità; nell’ambito della trasmissione ha intrapreso anche una carriera da cantante, pubblicando in seguito quattro dischi per la RTI Music e partecipando al musical Emozioni nel 2001.

Negli anni seguenti ha continuato a condurre programmi televisivi (come Generazione X, Super e il Dopofestival del Festival di Sanremo 1996) e ha sperimentato diversi altri ruoli nel mondo dello spettacolo, in qualità di conduttrice radiofonica, attrice teatrale, cinematografica e televisiva, riscuotendo spesso un buon successo e vincendo diversi premi.

La sua prima vera esperienza di attrice arriva in Saturno contro, film diretto da Ferzan Özpetek che le fa guadagnare consensi di pubblico e critica, facendole vincere i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno. Da qui è partita una strepitosa carriera da attrice che la vede recitare anno dopo anno in tantissimi film: dalle commedie ai film drammatici.

Ambra Angiolini: vita privata, marito, compagno, figli

Ma chi è il compagno o marito di Ambra Angiolini e ha figli? Della vita privata di Ambra sappiamo che dal 2004 al 2015 è stata compagna del cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Il 22 settembre 2008, in un’intervista al quotidiano Leggo, ha rivelato di aver sofferto di bulimia, superata con la relazione con Francesco Renga e il concepimento della figlia Jolanda. La coppia si è però separata e, dopo una relazione con il modello Lorenzo Quaglia, dal 2017 Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato: l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

In un’intervista al Corriere della Sera, Ambra Angiolini ha raccontato come sta passando il tempo in quarantena con i suoi figli: “Mi basterà andare a fare una passeggiata in centro a Brescia. Sogno le vacanze in via Lamarmora – ha scherzato -. Oppure un luglio stupendo a Orzinuovi, a Castenedolo: la nuova frontiera è tornare in vacanza nei nostri piccoli comuni, ripopolarli e mettersi sulla sdraio e in ciabatte come se fossimo a Formentera”.

“Come va? Diciamo che noi bipolari non ci sentiamo mai soli, però devo dire che le mie altre me sono tutte di buon umore in questo periodo…”. Poi sul rapporto con l’ex compagno (marito) Francesco Regna: “Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo”. Poi Ambra Angiolini ha parlato del fidanzato Massimiliano Allegri: “Quante videochiamete? Siamo vecchio stile, più che videochiamate, preferiamo semplici telefonate. Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia – ha detto -. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia”.

Concerto Primo Maggio 2020

Come detto, Ambra Angiolini sarà la conduttrice del Concerto del Primo Maggio 2020 in diretta dal Teatro delle Vittorie. Si tratta della terza esperienza in questo ruolo per l’attrice romana. Nel corso del programma che vedrà tantissimi cantanti italiani e non solo (prevista Patti Smith) si parlerà del lavoro del futuro, della necessità di ripartire salvaguardando come bene primario la salute, la sicurezza di tutti i cittadini e di tutti i lavoratori. Il concertone andrà in onda oggi, 1 maggio 2020, alle ore 20 su Rai 3, RaiPlay e Rai Radio 2.

