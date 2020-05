Amazon Prime Video, il catalogo di giugno 2020: film e serie tv in arrivo

Ogni mese, il catalogo delle piattaforme streaming si rimpolpa di nuove proposte, originali e non. Ormai da tempo, Amazon ci ha abituato a ottimi prodotti dell’intrattenimento, da film a serie televisive fino ad arrivare ai documentari, la piattaforma associata al colosso dell’e-commerce dà del filo da torcere alla concorrenza (come Netflix). Ma qual è il catalogo di giugno 2020? Quali sono le serie tv in uscita questo mese? Vediamo insieme.

Amazon Prime Video, il catalogo di giugno 2020: le serie tv

Questo mese debutta dal primo giugno la terza e ultima stagione di Future Man, una serie tv che racconta la storia di Josh Futterman, un addetto alle pulizie di giorno e un gamer famosissimo di notte. Tiger e Wolf sono i protagonisti del videogioco di cui è Josh è ritenuto un fuoriclasse e assegnano al ragazzo il compito di viaggiare nel tempo per prevenire l’estinzione dell’umanità causata dalla mortale invasione di una super-razza. La terza stagione partirà con Josh, Tiger e Wolf coinvolti nel “DIecathlon”, un torneo televisivo in cui i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un’arena. La serie tv arriva con il terzo e ultimo capitolo su Amazon in versione originale, doppiata e sottotitolata.



Dal 5 giugno invece arriva la serie El Presidente, una serie che racconta le vicende del “FIFA gate”, lo scandalo di corruzione del 2015 ambientata nelle principali città dell’America Latina, degli USA e dell’Europa. La serie quindi racconterà lo scandalo sportivo che ha scosso il mondo partendo da Sergio Jadue, il presidente di un piccolo club Cileno che è uscito dall’anonimato diventando un personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari per mano del noto presidente della Football Association argentina, Julio Grondona. Nel cast vediamo Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian).



Il 15 giugno su Amazon Prime Video arriva invece una nuova serie tv, Dispatches From Elsewhere, una serie antologica che racconta la storia di quattro persone che avvertono mancare qualcosa nella propria vita, ma non capiscono esattamente di cosa si tratta. Si ritrovano insieme per caso, o forse per mano del destino, e incappano in un enigma che si cela dietro il velo delle loro vite. La serie è composta da 10 episodi, di 60 minuti ciascuno, ed è interpretata da Jason Segel (How I Met Your Mother), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?, Jekyll and Hyde, Gosford Park) , il premio Oscar Emmy e Golden Globe Sally Field (Lincoln, Forrest Gump), Eve Lindley (Mr. Robot) e Andre Benjamin attore e rapper del duo hip hop degli Outkast.

Delle serie tv da rivedere invece in licenza arrivano Criminal Minds: Beyond Borders, le prime due stagioni disponibili dall’1 giugno, e The Magicians, la terza e quarta stagione dal 21 giugno.

Amazon Prime Video, il catalogo di giugno 2020: i film

Per quanto riguarda invece il ciclo dei Film a casa tua, Amazon vi propone L’amore a domicilio, in arrivo sulla piattaforma streaming dal 10 giugno. Si tratta di un film di Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati. La trama: Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l’unico uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica…

Amazon Prime Video: Originali e in Esclusiva

Cena con Delitto: Knives Out – dal 5 Giugno

Johnny English Strikes Again – dal 6 Giugno

Il Ladro Di Giorni – dal 15 Giugno

D.N.A.: Decisamente Non Adatti – dal 19 Giugno

Halloween – dal 20 Giugno

Belle Et Sébastien 3: Amici Per Sempre – dal 22 Giugno

Amazon Prime Video: Film da rivedere:

Temple – dall’1 Giugno

Hellion – dall’1 Giugno

Playing It Cool – dal 13 Giugno

Non Sposate Le Mie Figlie! – dal 15 Giugno

Fantozzi 2000 – La Clonazione – dal 15 Giugno

Belle Et Sebastien 2 – dal 22 Giugno

David And Goliath – dal 30 Giugno

Colossal – dal 30 Giugno

