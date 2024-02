Quanto guadagna Amadeus: stipendio Rai e cachet per il Festival di Sanremo 2024

Quanto guadagna Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024? Una domanda o una curiosità che si stanno ponendo in molti durante le cinque serate del Festival, in programma dal 6 al 10 febbraio. Per Amadeus si tratta del quinto Sanremo consecutivo. Come nelle precedenti edizioni, non solo è il conduttore, ma anche il direttore artistico, per cui è stato lui a scegliere i cantanti in gara, ben 30: 27 Big più tre usciti da Sanremo Giovani.

Secondo le indiscrezioni, per condurre il Festival di Sanremo 2024 Amadeus, come per le scorse edizioni, prenderà una cifra non lontana dai 500.000 euro. Forse qualcosa in meno, ma comunque in linea con quanto preso dai suoi predecessori e con il budget a disposizione per l’intero Festival. C’è da dire che non si tratta di cifre ufficiali ma solo di indiscrezioni.

Secondo altri rumors, Amadeus guadagnerebbe circa 70mila euro per ognuna delle serate di Sanremo 2024, arrivando così a un totale di circa 350mila. Soldi che si vanno ad aggiungere allo stipendio dato dalla Rai al conduttore. Amadeus è infatti ormai da tempo il volto di punta del servizio pubblico. Conduce con successo tutte le sere Affari tuoi, il programma più visto della giornata, oltre ad altri eventi come il Capodanno di Rai 1. Per condurre Affari tuoi Amadeus guadagnerebbe una cifra vicina ai €50.000 per ogni puntata. Il cachet totale annuo del presentatore sarebbe dunque tra gli 800mila e i 900mila euro. Insomma, stando alle varie indiscrezioni (non esistono conferme ufficiali) Amadeus – essendo uno dei volti principali – sarebbe uno dei conduttori Rai più pagati.

Streaming e tv