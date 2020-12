Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020, su Rai 2 va in onda il film Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può. Pellicola del 2011 diretta da Mike Mitchell, terzo della serie sul popolare personaggio. Un film per tutta la famiglia con il quale Rai 2 augura un buon Capodanno a tutti i suoi spettatori. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Alvin Superstar 3? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film, diretto da Mike Mitchell non è un prequel della serie ma ha molti rimandi a essa e in particolare all’episodio Island Fever del 1983. Ecco la trama. Dave, i Chipmunk e le Chipette sono in viaggio sulla lussuosissima nave da crociera Carnival Dream, diretti verso gli International Music Awards. Purtroppo, a causa degli scherzi di Alvin, lui e i suoi amici sono costretti a rimanere in camera. Alvin approfitta di un momento di sonno di Dave e baratta un aquilone con un bambino in cambio di un piatto di ciambelle, ma ne perde il controllo facendo volare lui e gli amici fuori dal ponte. Dave, svegliatosi e vedendo i Chipmunks e le Chipette volare via, cerca di riprenderli con un deltaplano ma Ian nel tentativo di fermarlo, vola via insieme a lui e finiscono in mare entrambi. I Chipmunk e le Chipette, nel frattempo finiscono su un’isola tropicale e superano il giorno con varie difficoltà e dopo un po’ anche Dave e Ian arrivano ad un’altra spiaggia della stessa isola e sopportandosi a vicenda, cercano i Chipmunks e le Chipette. Intanto gli scoiattoli scoprono di non essere soli.

Alvin Superstar 3: il cast completo

Ecco gli attori (in carne ed ossa) che compongono il cast del film in onda a Capodanno 2020 su Rai 2 e i relativi personaggi interpretati.

Jason Lee: Dave Seville

David Cross: Ian Hawke

Jenny Slate: Zoe

Andy Buckley: Capitano Correlli

Luisa D’Oliveira: Tessa

Tucker Albrizzi: Tucker/Kite Kid

Trailer

Qual è il trailer di Alvin Superstar 3? Eccolo!

Colonna sonora

Party Rock Anthem Bad Romance Trouble Whip My Hair Vacation We Have Arrived Say Hey Real Wild Child (Wild One) S.O.S. We No Speak Americano / Conga Survivor Born This Way / Ain’t No Stoppin’ Us Now /Firework

Streaming e tv

Dove vedere Alvin Superstar 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 31 dicembre 2020 (Capodanno) – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

