Alvin Superstar 2: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2020, su Rai 2 va in onda in prima serata dalle 21.20 Alvin Superstar 2, film diretto da Betty Thomas, il secondo tratto dalla serie con i fratelli Chipmunks che interagiscono con esseri umani. Uscito nel 2009, si tratta infatti del sequel di Alvin Superstar. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Alvin Superstar 2? Dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Dave (Jason Lee) dopo un concerto di beneficenza dei Chipmunks finisce in ospedale e quindi Alvin, Simon e Theodore vengono affidati alla zia Jackie (Kathryn Joosten). Purtroppo anche lei ha un incidente e i tre scoiattoli canterini finiscono in custodia al nipote di quest’ultima Toby (Zachary Levi), che si dovrà occupare di loro evitando che combinino disastri irreparabili e che non saltino la scuola. Nel frattempo l’avido e cinico manager musicale Ian Hawke (David Cross) si ritrova per le mani un altro terzetto di scoiattoli dall’ugola d’oro, stavolta si tratta di un gruppo di scoiattoline che si fanno chiamare Chipettes.

A Hawke non par vero di avere una seconda chance di diventare ricco quindi le mette sotto contratto e le iscrive alla stessa scuola dei Chipmunks. L’incontro tra i due gruppi farà sbocciare l’amore, creerà qualche dissidio e sarà anche l’occasione per una gara canora organizzata dalla preside della scuola (Wendie Malick).

Alvin Superstar 2: il cast

Ecco il cast completo del film in onda questa sera su Rai 2.

Zachary Levi: Toby Seville

Jason Lee: Dave Seville

David Cross: Ian Hawke

Wendie Malick: Dr. Rubin

Anjelah Johnson: Julie Ortega

Kathryn Joosten: Jackie Seville

Kevin Schmidt: Ryan Edwards

Chris Warren Jr.: Xander

Bridgit Mendler: Becca Kingston

Doppiatori

Ecco i doppiatori italiani dei principali personaggi di Alvin Superstar 2:

Alvin è Justin Long/Davide Perino

Simon è Matthew Gray Gubler/Simone Crisari

Theodore è Jesse McCartney/Alessio Puccio

Brittany è Christina Applegate/Ilaria Latini

Jeanette è Anna Faris/Selvaggia Quattrini

Eleanor è Amy Poehler/Veronica Cannizzaro

Colonna sonora

Le canzoni sono cantate dai Chipmnks o Cipettes (tranne No One) e sono rifacimenti di canzoni famose:

You Really Got Me Hot N Cold So What You Spin Me Round (Like a Record) Single Ladies (Put a Ring on It) Bring It On Stayin’ Alive The Song It’s OK Shake Your Groove Thing Put Your Records On I Want to Know What Love Is We Are Family No One

Alvin Superstar 2 trailer

Ecco il trailer ufficiale del film del 2009 diretto da Betty Thomas, il secondo tratto dalla serie con i fratelli Chipmunks che interagiscono con esseri umani.

Streaming e tv

Dove vedere Alvin Superstar 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 30 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

