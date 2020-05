L’Allieva 2: trama, anticipazioni e cast della puntata in replica oggi

Questa sera, domenica 17 maggio 2020, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quinta puntata de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama dei due episodi de L’Allieva 2? Stasera andranno in onda il nono e il decimo episodi: L’apostolo americano e Talento mortale. Vediamo insieme trama, anticipazioni e cast de L’Allieva 2.

L’apostolo americano

Dopo molte divergenze e conflitti, le cose tra Alice e Claudio sembrano essere tornate alla normalità, soprattutto da quando Einardi pare tenersi alla larga dalla ragazza. Le cose, però, tornano ad essere tese molto rapidamente: il caso su cui i due vengono chiamati a lavorare, la morte di un giovane studente americano che aiutava i senzatetto della zona, li riporta a stretto contatto con il PM, che è ancora interessato ad Alice. A complicare tutto, anche l’improvviso ritorno di Arthur. Come reagirà Alice a questo improvviso ritorno?

Talento mortale

Nel secondo episodio di oggi de L’Allieva 2 una giovane oboista viene colta da un malore improvviso che la uccide e, durante il sopralluogo nella sala di registrazioni, Alice inizia a riflettere. Questo caso, infatti, la porta a pensare a sentimenti e pulsioni umane come la gelosia, l’invidia per il talento altrui e ad altri simili sentimenti. All’Istituto, intanto, sono tutti molto agitati: è infatti arrivato il momento tanto atteso durante il quale verrà annunciato il nome del vincitore del concorso di Baltimora.

Cast

Di seguito il cast completo dell’Allieva 2 in onda stasera in replica su Rai 1:

Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: dottor Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: professor Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: professor Paul Malcomess (st. 2+)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: professoressa Valeria Boschi

Chiara Ricci: dottoressa Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella

Allieva 2 in tv e streaming

Dove vedere l’Allieva 2 in tv e live streaming? La serie tv va in onda, come detto, oggi – 17 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma streaming RaiPlay.it.

