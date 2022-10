Allarme rosso: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

Questa sera, lunedì 24 ottobre 2022, su La7 in prima serata dalle 21.15 va in onda il film Allarme rosso, pellicola del 1995 diretta da Tony Scott, con protagonisti Denzel Washington e Gene Hackman. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Allarme rosso? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Anno 1995. Un politico ceceno prende possesso di due basi navali sovietiche che ospitano testate nucleari. Mentre i russi avviano delle trattative, a bordo del sommergibile nucleare americano Alabama il Capitano Frank Ramsey (Gene Hackman) dà il benvenuto al nuovo Tenente Comandante Ron Hunter (Denzel Washington). Il sottomarino ha il compito di pattugliare l’Oceano Pacifico ed è autorizzato a ingaggiare un attacco preventivo, nell’eventuale ipotesi che la postazione in mano ai ribelli ceceni tenti d’armare i missili al lancio.

Durante la navigazione si verifica un incendio a bordo e un marinaio perde la vita. Il Capitano procede comunque con l’esercitazione in programma, non curante di un possibile ritorno delle fiamme. Hunter, parlando con il Tenente Peter “Weps” Ince (Viggo Mortensen), manifesta la sua disapprovazione per il comportamento tenuto dal superiore. Dopo poco più di due settimane, l’Alabama riceve l’allerta che i ceceni si stanno preparando al lancio di missili. Nello stesso momento il radar rileva un sottomarino ribelle. Arriva poi un secondo messaggio, ma risulta incompleto a causa dell’interruzione delle comunicazioni per via dello scontro con il sommergibile nemico. Il Comandante decide comunque di avviare il lancio dei missili nucleari contro la base navale in Russia. Hunter non è dello stesso parere e non potendo verificare la comunicazione a causa del guasto, solleva dal comando Ramsey, innescando però l’ammutinamento da parte dei suoi fidati marinai…

Allarme rosso: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, James Gandolfini, Lillo Brancato, Vanessa Bell Calloway, Rocky Carroll, Viggo Mortensen, Danny Nucci, Steve Zahn, Jaime Gomez, Rick Schroeder. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Denzel Washington: LCDR Ron Hunter (XO)

Gene Hackman: CAP Frank Ramsey (CO)

Matt Craven: LT Roy Zimmer (COMMO)

George Dzundza: aiutante Walters (COB)

Viggo Mortensen: LT Peter Ince (WEPS)

James Gandolfini: LT Bobby Dougherty (SUPPO)

Rocky Carroll: LT Darik Westergard (OPSO)

Jaime P. Gómez: LT Mahoney (OOD)

Michael Milhoan: LT Hunsicker (CPOOW)

Scott Burkholder: LT Billy Linkletter (TSO)

Danny Nucci: sottuff. Danny Rivetti

Lillo Brancato: sottuff. Russell Vossler

Eric Bruskotter: Bennefield

Rick Schroder: LT Paul Hellerman

Steve Zahn: marinaio William Barnes

Marcello Thedford: Lawson

R.J. Knoll: Marty Sotille

Vanessa Bell Calloway: Julia Hunter

Scott Grimes: sottuff. Hilaire

Ryan Phillippe: mar. Grattam

Mark Christopher Lawrence: capo cuoco Rono

Earl Biggins: capo Marichek

Armand Watson: Davis

Tommy Bush: Williams

Daniel von Bargen: Vladimir Radchenko

Jason Robards: ammiraglio Anderson

Richard Valeriani: sé stesso

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film in onda su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Allarme rosso in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda oggi, lunedì 24 ottobre 2022, in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.