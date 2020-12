Alla ricerca di Nemo: trama, cast e streaming del film Disney Pixar su Rai 2

Alla ricerca di Nemo è il film Disney Pixar del 2003 in onda questa sera, 23 dicembre 2020, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20. Un grande classico che ha vinto addirittura l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2004. La pellicola, realizzata da Pixar Animation Studios, è un tributo nei confronti dell’animatore Glenn McQueen, venuto a mancare a causa di un melanoma prima della fine della realizzazione del film, a soli 41 anni. Ma qual è la trama, il cast e i doppiatori di Alla ricerca di Nemo? Dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Marlin e Coral sono due pesci pagliaccio, stanno per diventare genitori e la loro casa è la Barriera Corallina. Mentre attendono lo schiudersi delle uova, la loro casa viene attaccata da un feroce barracuda che uccide Coral e gran parte delle uova: l’unico a sopravvivere è il piccolo Nemo. Crescendo, Nemo dimostra di essere un pesciolino molto curioso. Durante una gita scolastica, si allontana per raggiungere il “motoschifo”. Ed è allora che viene catturato da un sub. Così parte l’avventura del papà Marlin, che cerca in lungo e in largo il suo figlioletto con l’aiuto della logorroica e smemorata Dory. Durante il viaggio, incontreranno diversi personaggi come la tartaruga Scorza.

Alla ricerca di Nemo cast: doppiatori e personaggi

Nel cast de Alla ricerca di Nemo troviamo diversi attori ben noti, soprattutto nel cast italiano. Mentre nel cast originale Marlin è doppiato da Albert Brook, in italia è doppiato da Luca Zingaretti, il volto del mitico Commissario Montalbano. Invece Dory in lingua originale è doppiata da Ellen Degeneres, mentre in italiano da Carla Signoris. Nemo in Italia è doppiato da Alex Polidori, mentre in lingua originale da Alexander Gould. Ecco tutti i doppiatori italiani del film:

Luca Zingaretti: Marlin

Carla Signoris: Dory

Alex Polidori: Nemo

Angelo Nicotra: Branchia

Massimo Corvo: Bombo

Silvia Pepitoni: Diva

Danilo De Girolamo: GluGlù

Gerolamo Alchieri: BloBlò

Giò Giò Rapattoni: Deb e Flo

Jacques Peyrac: Jacques

Pietro Ubaldi: Amilcare

Stefano Masciarelli: Scorza

Roberta Pellini: Coral

Furio Pergolani: Guizzo

Marco Mete: maestro Ray

Alessandro Rossi: Bruto

Pasquale Anselmo: Randa

Luca Dal Fabbro: Fiocco

Dario Penne: dentista

Erica Necci: Darla

Manuel Meli: Pulce

Benedetta Manfredi: Perla

Mattia Nissolino: Varenne

Renato Cecchetto: capo dei Moonfish

Roberto Draghetti: Ted

Vittorio Stagni: Bill

Enrico Pallini: Bob

Andrea Ciccarone: Jimmy

Ambrogio Colombo: Bernie

Luigi Ferraro: Baz

Mario Bombardieri: Mr. Johanssen

Cristina Giachero: Segretaria

Franco Mannella: Pellicano #1

Stefano Billi: Moonfish Ted

Luigi De Paolis: Krill

Ma vediamo quali sono tutti i personaggi principali di Alla ricerca di Nemo:

Nemo: è il protagonista del film, è un piccolo pesce pagliaccio, unico figlio rimasto di Marlin e Coral, curioso e pieno di vita, nato con una pinna atrofica. Durante un incidente viene catturato, suo padre lo cerca per tutto l’oceano e alla fine riesce a ricongiungersi con lui.

Marlin: è un pesce pagliaccio ed è il padre di Nemo. Dopo aver perso la moglie e gli altri figli, divorati da un barracuda, si è ripromesso di non far mai capitare nulla al suo unico figlio ed è quindi diventato così protettivo verso Nemo da non permettergli neanche di divertirsi, almeno finché suo figlio viene catturato da un subacqueo e a lui tocca affrontare l’oceano per cercarlo. Alla fine si rende conto dei suoi sbagli nei confronti di Nemo e si scusa con lui, smettendo di essere un padre così apprensivo.

Coral: è un pesce pagliaccio femmina, madre di Nemo e moglie di Marlin. Viene divorata insieme a quasi tutte le sue uova da un barracuda.

Dory: è un pesce chirurgo femmina. Si ritrova coinvolta nell’avventura di Marlin, aiutandolo a ritrovare suo figlio, e nel corso del film fa alcuni progressi con le perdite di memoria a breve termine di cui soffre, motivo per cui non ricorda praticamente niente di ciò che è successo anche poco prima. Alla fine del film viene riportata a casa da Bruto, Randa e Fiocco. Dice di saper parlare il “balenese”.

Bruto (Bruce): è uno squalo bianco, leader di un trio di squali che vorrebbero smettere di mangiare pesci, motivo per cui inizialmente appare gentile ed amichevole. Tuttavia, quando sente odore di sangue dopo che Dory si è procurata una piccola ferita, si dimentica i suoi buoni propositi e cerca di mangiare Marlin e Dory, per poi tornare ad essere uno squalo buono alla fine del film.

Randa (Anchor) e Fiocco (Chum): sono rispettivamente uno squalo martello e uno squalo Mako che, insieme a Bruto, cercano, senza troppo successo, di non mangiare più pesci.

Balenottera azzurra: è la balena che Marlin e Dory incontrano dopo essere usciti dalla C.O.A. Inizialmente sembra che li voglia mangiare, in quanto li aspira nella sua bocca, ma in realtà li trasporta a Sydney espellendoli poi dallo sfiatatoio.

Barracuda: è un pericoloso pesce che ha divorato Coral e quasi tutte le sue uova.

Granchi: appaiono verso la fine del film, intenti a mangiare bolle e a cacciare chiunque si avvicini alla loro zona.

Meduse: sono un banco di meduse di specie Chrysaora fuscescens che Marlin e Dory incontrano mentre cercano di raggiungere la C.O.A. e che fanno svenire i due pesci riempiendoli di punture.

che Marlin e Dory incontrano mentre cercano di raggiungere la C.O.A. e che fanno svenire i due pesci riempiendoli di punture. Melanoceto: un feroce predatore abissale che tenta di mangiare Marlin e Dory, che cercano di usare la luce della sua antenna per leggere la scritta sulla maschera. Alla fine viene immobilizzato, legato ad una roccia con la maschera.

Perla (Pearl), Varenne (Sheldon) e Pulce (Tad): sono rispettivamente un polpo dumbo, un cavalluccio marino e un pesce farfalla del tipo Forcipiger flavissimus . Sono compagni di scuola e amici di Nemo.

. Sono compagni di scuola e amici di Nemo. Bob, Ted e Bill: Sono rispettivamente i padri di Varenne, Perla e Pulce.

Branchia (Gill): è un anziano idolo moresco, leader dei pesci dell’acquario e l’unico tra essi, oltre a Nemo, a venire dall’oceano e non da un negozio. Ha delle grosse cicatrici sul lato destro del corpo e una pinna distrutta dovute al suo primo tentativo di evasione (cercò di saltare fuori dall’acquario per lanciarsi nel gabinetto, ma cadde tra gli strumenti del dentista). Nel corso degli anni ha architettato numerosi piani di evasione, tutti falliti.

Bloblò (Bubbles): è un pesce chirurgo giallo fissato con le bolle.

Bombo (Bloat): è un pesce istrice ed è il pesce più grosso dell’acquario. Quando si spaventa o si arrabbia si gonfia come un pallone, e i suoi amici devono sgonfiarlo per evitare incidenti.

Deb: è una damigella bianco-celeste femmina un po’ matta, in quanto è convinta che il suo riflesso sul vetro dell’acquario sia sua sorella gemella Flo.

Diva (Peach): è una stella marina che sta sempre attaccata al vetro dell’acquario, tiene d’occhio il dentista e informa gli altri abitanti dell’acquario di ciò che sta facendo. A volte rimane così attaccata che gli altri non capiscono quello che dice e deve staccarsi per farsi capire.

Gluglù (Gurgle): è un gramma loreto con la fobia dei germi.

Jacques: è un gambero pulitore che parla con accento francese, responsabile della pulizia dell’acquario.

Philip Sherman: è un dentista di Sydney, che cattura Nemo durante un’immersione subacquea e lo mette nell’acquario del suo studio. Marlin e Dory riescono a scoprire chi sia e dove si trovi grazie all’indirizzo scritto sulla sua maschera da sub, caduta dalla sua barca. Sia per Nemo che per gli altri pesci è visto come nemico, anche se come essere umano non è per niente cattivo, poiché ha catturato Nemo pensando che si fosse perso nella grande barriera corallina rischiando di morire, e in seguito protegge i pesci dell’acquario da Amilcare e quando vede Branchia fuori dalla vasca ce lo rimette dentro; queste azioni, molto buone dal punto di vista umano, sono purtroppo svantaggiose per i pesci e i loro piani.

Darla Sherman: è la nipotina del dentista. È una bambina di otto anni arrogante ed aggressiva, che porta un enorme apparecchio ortodontico. Finisce sempre per uccidere i pesci che lo zio le regala, ragione per cui è odiata dai pesci dell’acquario. Nemo ha una grande paura di lei in quanto inizialmente sarebbe destinato ad essere il prossimo regalo della bambina, ma alla fine riesce a metterla fuori combattimento, dapprima fingendosi morto per tentare di farsi scaricare nel water e raggiungere l’oceano (invece il dentista vorrebbe buttarlo nell’immondizia) e poi venendo gettato nel piccolo lavandino del dentista da Branchia, che salta fuori dall’acquario e atterra sulla testa della bambina.

Alla ricerca di Nemo: streaming e tv

Ma dove vedere Alla ricerca di Nemo? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera, 23 dicembre 2020, dalle 21.20 per il ciclo dei cartoni animati nel periodo di Natale che invaderanno il palinsesto di Rai e Mediaset fino all’epifania. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming il film Disney può farlo collegandosi a RaiPlay.

Potrebbero interessarti Fratelli Caputo: la trama della nuova serie tv di Canale 5 Fratelli Caputo streaming e diretta tv: dove vedere la serie con Nino Frassica L’incredibile viaggio di Marika: lo speciale de Le Iene stasera su Italia 1