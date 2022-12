Alla ricerca di Dory: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 30 dicembre 2022, alle ore 21.20 va in onda su Rai 3 il film Alla ricerca di Dory, pellicola d’animazione del 2016, che rappresenta il sequel di Alla ricerca di Nemo. Protagonista è una simpatica pesciolina blu che vive tantissime avventure per salvare il piccolo Nemo. Quando era piccola, si separa accidentalmente dai suoi genitori. Una volta cresciuta, tenta di ritrovarli, ma a causa di un problema di perdita di memoria a breve termine, gradualmente li dimentica. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Alla ricerca di Dory.

Trama

Il film viene ambientato un anno dagli eventi del film Alla ricerca di Nemo. Dory è un pesce chirurgo blu dalla parlantina scatenata ma anche dalla memoria a breve termine. Quando era piccola, Dory è stata separata accidentalmente dai suoi genitori e, una volta diventata grande, prova a ritrovarli. Purtroppo, a causa della memoria a breve termine, a lungo andare Dory dimentica qual è la sua missione.

Dopo aver incontrato Marlin, il pesce pagliaccio padre del piccolo Nemo, Dory vive ancora con loro sulla barriera corallina e a un certo punto le torna in mente uno strano ricordo: ehi, ma quelli sono i suoi genitori! Dory ricorda persino dove vivevano tutti insieme, felici e spensierati a Morro Bay in California. Così, la pesciolina blu decide di andarli a cercare. Marlin e Nemo la accompagnano insieme a Scorza, l’amica tartaruga vista già in Alla ricerca di Nemo.

Arrivati sul posto, esplorano la nave naufragata tempo fa dove dorme un calamaro gigante. Dory, goffamente, lo risveglia mettendo tutti in pericolo (Nemo rischia di essere ingoiato dal mostro). Riescono a intrappolarlo infine in un container, ma Marlin rimprovera Dory per la sua spericolatezza. Ferita, Dory sale in superficie e viene catturata dallo staff del Marine Life Institute, così viene portata in quarantena. Lì incontra Hank, un polpo burbero ma con buoni intenti; sarà con lui che Dory proverà a scappare, intenzionata più che mai a ritrovare i suoi genitori.

Alla ricerca di Dory cast: doppiatori

Il film Alla ricerca di Dory è d’animazione, per cui non ci sono veri e propri attori, ma doppiatori. La pesciolina blu nella versione originale è doppiata da Ellen Degeneres, mentre in Italia da Carla Signoris, attrice molto conosciuta e moglie di Maurizio Crozza. Marlin ha la voce di Luca Zingaretti. Nemo è doppiato da Gabriele Meoni, mentre Hank da Ugo Maria Morosi. Jenny invece è doppiato da Melina Martello, Charlie da Carlo Valli e Destiny da Francesca Manicone. Ecco l’elenco completo:

Carla Signoris: Dory

Luca Zingaretti: Marlin

Gabriele Meoni: Nemo

Ugo Maria Morosi: Hank

Francesca Manicone: Destiny

Ambrogio Colombo: Bailey

Melina Martello: Jenny

Carlo Valli: Charlie

Personaggi

Dory: un pesce chirurgo femmina estroversa e vivace, soffre di perdita di memoria a breve termine ed è per questo che inizialmente non ricorda dei suoi genitori. Grazie a Marlin e Nemo e agli altri amici della Barriera inizia a ricordarsi più cose, quindi anche dei suoi genitori Charlie e Jenny.

Nemo: pesce pagliaccio figlio di Marlin, è un pesciolino dolce, simpatico ed intelligente. Suo padre è molto protettivo con lui ed è per questo che non voleva fargli intraprendere il viaggio con Dory.

Marlin: protettivo soprattutto con suo figlio, tende sempre a essere pessimista, ma grazie a Dory e a Nemo riesce ad essere più ottimista. Appena intrapreso il viaggio si sente in pericolo ricordando quello che accadde a suo figlio un anno prima.

Charlie e Jenny: genitori di Dory, hanno aspettato da sempre il momento in cui sarebbe tornata. Per aiutarla ogni giorno depositavano strisce di conchiglie in modo che essa ritrovasse la strada.

Hank: polpo che vorrebbe vivere la sua vita in cattività, dopo che gli hanno staccato un tentacolo. Vorrebbe la targhetta di Dory per poter andare all’acquario di Cleveland, ma per guadagnarsela deve aiutare Dory. Alla fine cambia idea e resta con Dory.

Destiny: squalo balena miope che vive al parco acquatico. Era l’amica d’infanzia di Dory con cui giocava attraverso i tubi. Odia la sua miopia e quando scopre che nell’oceano non ci sono muri salta insieme al suo amico Bailey per andare ad aiutare Dory.

Bailey: un beluga che vive accanto a Destiny e cerca di aiutarla a non sbattere contro i muri. Insieme alla sua amica salta un muro per andare da Dory e aiuta Dory a salvare Nemo e Marlin.

Fluke e Rudder: due leoni marini che adorano stare su una piattaforma a dormire. Aiutano Marlin e Nemo a entrare in quarantena grazie all’anatra Becky.

Becky: è una strolaga sciocca e Marlin sottovaluta il suo potenziale, facendo arrabbiare Nemo. Alla fine del film porta Marlin e Nemo nell’oceano, ma si dimentica di Dory che successivamente prova a riprendere senza successo.

Scorza: tartaruga marina che ha trasportato attraverso la corrente Marlin, Nemo e Dory in California. È sempre allegro in ogni situazione.

Alla ricerca di Dory: trailer

Ora vediamo insieme il trailer di Alla ricerca di Dory, un film Disney Pixar adatto a tutte le famiglie e indicato per questo periodo di Natale. Appuntamento questa sera – 30 dicembre 2022 – su Rai 3 dalle 21.20.

Streaming e tv

Ma dove vedere Alla ricerca di Dory? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 3 questa sera – 30 dicembre 2022 – alle 21.20 per il ciclo dei cartoni animati nel periodo di Natale che invaderanno il palinsesto di Rai e Mediaset fino all’Epifania. Rai 3 è disponibile al canale 3 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire in diretta streaming il film Disney può farlo collegandosi a RaiPlay.