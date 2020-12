All Together Now 2020, vincitore: chi ha vinto la finale

ALL TOGETHER NOW 2020 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di All Together Now 2020 in onda oggi – 12 dicembre – su Canale 5? A trionfare è stato… notizia in aggiornamento…

A decretare il concorrente vincitore è stato il Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti del mondo dello spettacolo; i quattro giurati extra; e la giuria popolare, composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Siete d’accordo con loro sul vincitore della terza edizione?

Finalisti

Ma quali sono i 7 concorrenti finalisti di All Together Now 2020? Alla finale di oggi, sabato 12 dicembre 2020, hanno preso parte:

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

Concorrenti eliminati

Di seguito l’elenco dei concorrenti eliminati ad All Together Now 2020:

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli) PRIMA PUNTATA

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate) SECONDA PUNTATA

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno) TERZA PUNTATA

“Gli amabili”, duo composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio) QUARTA PUNTATA

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca) QUINTA PUNTATA

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore (chi ha vinto) di All Together Now 2020, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate? Il programma, come detto, va in onda sabato sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

