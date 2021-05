Alice attraverso lo specchio: trama, cast, trailer, streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 26 maggio 2021, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Alice attraverso lo specchio, pellicola fantasy del 2016 diretta da James Bobin, con Mia Wasikowska e Johnny Depp. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Lewis Carroll, è il sequel di Alice in Wonderland ed è dedicato ad Alan Rickman, voce originale del Brucaliffo, deceduto all’inizio del 2016. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Alice attraverso lo specchio (Alice Through the Looking Glas)? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono trascorsi tre anni da quando Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha fatto ritorno dal Sottomondo. La giovane ha seguito le orme del padre, diventando un abile capitano nautico. La sua vita avventurosa, tuttavia, rischia di terminare a causa del ricatto del suo ex fidanzato, Hamish Alcott. Decisa a non cedere la sua nave, Alice segue il Brucaliffo (Alan Rickman), divenuto farfalla, nel Sottomondo. Qui Alice è festosamente accolta dalla Regina Bianca (Anne Hathaway), Bianconiglio, Pincopanco e Pancopinco, lo Stregatto e tutti i suoi vecchi amici, che la informano della grave situazione del Cappellaio Matto (Johnny Depp).

Alimentato dalla convinzione che la sua famiglia riuscì a sopravvivere all’attacco del Ciciarampa, infatti, il Cappellaio ha perduto la sua allegria. Alice decide di aiutare l’amico e parte a cercare il Tempo (Sacha Baron Cohen). Nel bizzarro palazzo, la ragazza si imbatte nella Cronosfera, marchingegno che permette di viaggiare nel tempo e decide di rubarla per tornare al giorno orristraziante. Ma anche una vecchia nemica vorrebbe impossessarsi dell’oggetto per cambiare il suo futuro. Il viaggio nel tempo, permette ad Alice di scoprire il passato della regina Bianca e della Regina Rossa (Helena Bonham Carter), che le fa rivalutare la natura malvagia della perfida regina. Dopo numerosi inseguimenti e sbalzi temporali, la ragazza osserverà il passato del Cappellaio e scoprirà la vera sorte della famiglia. Alterare il tempo, tuttavia, avrà delle conseguenze molto gravi sul Sottomondo e Alice dovrà rimediare al più presto, per salvare i suoi amici e sperare di far ritorno dall’amata madre.

Alice attraverso lo specchio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Alice attraverso lo specchio, ma qual è il cast del film? Tra gli interpreti principali figurano Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter, già presenti in Alice in Wonderland. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mia Wasikowska: Alice Kingsleigh

Johnny Depp: Tarrant Altocilindro / Il Cappellaio Matto

Anne Hathaway: Mirana / La Regina Bianca

Helena Bonham Carter: Iracebeth / La Regina Rossa

Sacha Baron Cohen: Il Tempo

Rhys Ifans: Zanik Altocilindro

Matt Lucas: Pincopanco e Pancopinco

Ed Speleers: James Harcourt

Andrew Scott: Addison Bennet

Lindsay Duncan: Lady Kingsleigh

Leo Bill: Hamish Ascot

Geraldine James: Lady Ascot

Richard Armitage: Re Oleron

Hattie Morahan: Regina Elsemere

Simone Kirby: Tyva Altocilindro

Joanna Bobin: Alexandra

Amelia Crouch: Mirana bambina

Leilah de Meza: Iracebeth bambina

Jamie Baughman: Phelps

Daniel Hoffmann-Gill: Harper

Trailer

Di seguito il trailer di Alice attraverso lo specchio, il film Disney del 2016 in onda questa su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Alice attraverso lo specchio in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 26 maggio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

e non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming