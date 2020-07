Alibi.com: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 31 luglio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Alibi.com, film francese del 2017 con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali e Didier Bourdon che racconta le disavventure di un’impresa che crea ogni genere di alibi utile per coprire i propri clienti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film nel dettaglio.

Trama

Greg è a capo di una società che crea alibi di qualsiasi tipo. Insieme al suo socio e ad un nuovo assunto, si preoccupa di coprire menzogne e infedeltà di diverso genere, procurando prove e improvvisando interpretazioni affinché non si desti alcun sospetto o, se già è presente, venga presto fugato. Il lavoro va naturalmente molto bene e i guadagni prosperano, ma le cose si complicano quando Greg si innamora di Flo, una ragazza allergica a qualsiasi bugia, alla quale non può rivelare la natura del suo mestiere…

Alibi.com: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Alibi.com, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Philippe Lacheau: Grégory Van Huffel

Elodie Fontan: Flo Martin

Julien Arruti: Augustin

Tarek Boudali: Mehdi

Didier Bourdon: Gérard / Jean-Claude

Nathalie Baye: Mme Martin

Nawell Madani: Cynthia Bellini

Medi Sadoun: Garcia

Vincent Desagnat: Romain

Alice Dufour: Clara

Streaming e tv

Dove vedere il film Alibi.com in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 31 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

