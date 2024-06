Alfredino – Una storia italiana: il cast (attori) della miniserie su Rai 1

Qual è il cast (attori) della miniserie tv Alfredino – Una storia italiana in onda l’11 e 12 giugno 2024 su Rai 1? La ficion racconta la storia del piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel giugno 1981. Si tratta di una produzione Sky diretta da Marco Pontecorvo, con attori molto amati dal pubblico come Anna Foglietta, nei panni della signora Franca Rampi, la mamma del piccolo Alfredo, Francesco Acquaroli, Vinicio Marchioni e molti altri. Ma vediamo insime l’intero cast (attori) di Alfredino – Una storia italiana.

Accanto ad Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti, La mafia uccide solo d’estate, Noi e la Giulia, Un giorno all’improvviso), nel ruolo della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi, il cast è composto da: Francesco Acquaroli (Smetto quando voglio, Dogman, Suburra – La serie, Fargo) è il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni (I predatori, Tutta colpa di Freud, Romanzo criminale – La serie) interpreta Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore; Luca Angeletti (Come un gatto in tangenziale, Nessuno mi può giudicare, Nero a metà) è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone (Il giovane Montalbano, 20 sigarette, Prima che la notte) nei panni di Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia; Giacomo Ferrara (Suburra, Il permesso – 48 ore fuori) è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo; Valentina Romani (Un bacio, Mare fuori, La porta rossa) interpreterà la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia (Gli equilibristi) è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo; e ancora Riccardo De Filippis (Romanzo Criminale – La serie, Un Natale stupefacente) nei panni di Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo; Massimo Dapporto (Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, Amico mio) sarà invece l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Alfredino è interpretato da Kim Cherubini.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Alfredino – Una storia italiana, ma dove vedere la serie tv in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in due serate, 11 e 12 giugno 2024, su Rai 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.