Chi è Alessia Cascella, la tentatrice di Temptation Island 2020

Chi è Alessia Cascella, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? Si tratta di una modella e fotomodella molto bella e brava, che sogna di fare successo come attrice. È già nota al grande pubblico per aver partecipato nel 2019 al cast di Uomini e Donne di Maria De Filippi, come corteggiatrice, attirandosi le attenzioni soprattutto del tronista Giulio Raselli. Ma chi è Alessia Cascella, tentatrice di Temptation Island 2020? Scopriamolo insieme.

Classe 1995, Alessia è nata a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove vive tutt’ora, e sin da piccola si è dimostrata attratta dal mondo dello spettacolo. Dopo il diploma al liceo linguistico si è iscritta all’Università Orientale di Napoli dove ha frequentato la facoltà di Mediazione Linguistica. Nel 2013, diventata maggiorenne, partecipa alle selezioni di Miss Italia, arrivando ad indossare la fascia di Miss Cinema Planter’s Campania.

Attualmente fa la modella e prende parte a diversi shooting fotografici. Quest’anno entra a far parte del cast di Temptation Island 2020 come tentatrice, ma per lei non si tratta della prima esperienza in tv. Lo scorso anno infatti l’abbiamo vista all’interno del programma di Canale 5 Uomini e Donne dove ha catturare l’attenzione del tronista Giulio Raselli. Su Instagram al momento Alessia Cascella è seguita da oltre 11mila persone.

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Ma quali sono i tentatori di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco completo dei ragazzi single:

Alessandro Basciano

Marco Guercio

Simone Garato

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Alberto Cafarchia

Alessandro Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi

Francesco Cottarelli

Giuseppe Salamone

Bohdan Beyba

E le tentatrici di Temptation Island 2020? Ecco le ragazze single:

Benedetta Mottola

Angelica Montali

Federica Mallus

Marialuisa Jacobelli

Bianca Concavo

Alessia Cascella

Simona Pappalardo

Beatrice De Masi

Pavlin Holubova

Ilaria Gallozzi

Francesca Antonelli

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Alessia Cascella, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

