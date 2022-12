Alessandro Egger: “Dopo Ballando con le stelle 2022 condurrò un programma tv”

“Dopo Ballando con le stelle 2022 farò il conduttore in tv”. Così Alessandro Egger, uno dei concorrenti del programma di Milly Carlucci, in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 News nel corso di ‘Trends & Celebrities’. “Ho avuto dei contatti e a questo punto – non posso ancora dirvi dove e quando – lascerò Milano – capitale della moda – per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione”, ha detto il concorrente di Milly Carlucci. Prima però dovrà giocarsi la vittoria finale nelle due finali in programma su Rai 1: la prima sabato 17, la seconda e ultima venerdì 23 dicembre.

Alessandro Egger è uno dei concorrenti più apprezzati di Ballando con le stelle 2022 dove balla con la ballerina professionista Tove Villfor. Una storia particolare e delicata quella del personaggio tv: da bambino del “cioccolato” ai problemi con la mamma. In una delle prime puntate dello show Egger ha infatti fatto sapere le difficoltà del rapporto con la mamma e in una clip ha detto: “Con lei è un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me”.

Poi ha raccontato di quando è andato via di casa non ancora maggiorenne dopo il litigio con la madre, finendo a “dormire sulle panchine, in strada, con i senza tetto. Non dimentico, ma posso perdonare”, ha detto riferito alla madre.