Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della settima puntata

Questa sera, giovedì 4 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Stavolta lo chef farà tappa a Milano per scoprire i migliori brunch del capoluogo lombardo. Milano, d’altronde, è la seconda casa di Borghese, la città dove vive insieme alla sua famiglia e dove gestisce uno dei suoi ristoranti, AB – Il lusso della semplicità. Il brunch rappresenta una via di mezzo tra una colazione e un pranzo, un mix di dolce e salato: ma che versione propongono di questo particolare pasto in locali alla moda della città meneghina?. Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa quinta puntata, in onda giovedì 4 giugno.

4 ristoranti, quante puntate sono

4 Ristoranti: le anticipazioni della settima puntata

In questa settima puntata Borghese arriverà, sempre a bordo della sua macchina dai vetri oscurati, percorrendo i luoghi simbolo di Milano: Cordusio, Porta Genova, la Stazione Centrale, è qui che si trovano i locali in sfida. A contendersi il titolo ci sono infatti Alba con Crazy Cat Cafè, Matteo con Hygge, Youssra con Tenoha e, infine, Michele con Piccolo Cafè & Restaurant. Oggetto del bonus dello chef, presente in tutte le puntate, stavolta sono le uova, vere e proprie regine di un brunch degno di questo nome: all’occhio di bue, strapazzate, al tegamino, in camicia, alla coque, o anche in una frittata, sono comunque una pietanza che non può mancare in un brunch che si rispetti.

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 4 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 5: trama, episodi, cast, quante puntate e streaming New Amsterdam 2, dove vedere la serie tv in ripresa dal 4 giugno: tv e streaming Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno: trama, cast, trailer e streaming