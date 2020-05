Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della sesta puntata

Questa sera, giovedì 28 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, che stavolta si recherà in Val Badia per una nuova appassionante sfida tra ristoratori. Protagonista della sesta puntata la tradizione culinaria ladina: in Alto Adige, in uno spettacolare paesaggio ai piedi delle Dolomiti, molti locali e i loro gestori sono i custodi delle ricette tipiche di questo territorio: canederli, zuppe di orzo, frittelle con ripieno di ricotta e spinaci, strudel di mele e furtaies sono infatti i piatti che lo chef assaggerà durante questa nuova tappa di 4 Ristoranti, giudicando le migliori creazioni e il miglior locale della Val Badia di cucina ladina. Quale sarà? Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa quinta puntata, in onda giovedì 28 maggio.

4 ristoranti, quante puntate sono

4 Ristoranti: le anticipazioni della sesta puntata

Alessandro Borghese salirà dunque in alta quota a bordo della sua macchina dai vetri oscurati, passando per bellissimi sentieri e strade ripide della Val Badia per raggiungere i 4 ristoratori che cercheranno di convincere lo chef con i loro piatti della tradizione ladina. Si tratta di Uli con il suo Tló Plazores, Alma con Fana Ladina, Svetlana con Adlerkeller e, infine, Verena con Rifugio La Marmotta. Chi di loro vincerà la sfida, riuscendo a conquistare il premio di 5mila euro da spendere per la propria attività? Oggetto del bonus di Borghese, stavolta, il piatto più tipico di questo territorio, proveniente dalla tradizione contadina: i canaderli, che possono essere preparati in tanti modi, a base di speck o formaggio.

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 28 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

Potrebbero interessarti Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2): il cast completo del film Morte sulla scogliera: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Air Force One: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3