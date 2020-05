Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della quinta puntata

Questa sera, giovedì 21 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese . Stavolta la puntata avrà come location una bellissima città toscana: Arezzo. Un luogo ricco di arte e di tradizioni, con il suo stile medievale e i suoi locali dove vengono spesso organizzate delle serate a tema. Borghese andrà alla ricerca proprio del miglior ristorante con cucina medievale di Arezzo. Quale sarà? Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa quinta puntata, in onda giovedì 21 maggio.

4 Ristoranti: le anticipazioni della quinta puntata

Come già anticipato, sarà Arezzo la città che vedrà la nuova sfida tra ristoratori il cui verdetto spetta sempre allo chef Alessandro Borghese. In questa città, dalla forte impronta medievale, abbondano ristoranti e trattorie che cercano di ricreare l’atmosfera dei tempi antichi e di proporre ai clienti dei menù con i più classici piatti medievali: parliamo, ad esempio, del peposo, dei grifi, delle zuppe di legumi e dei fegatelli. Ma in questi ristoranti, in cui vengono spesso organizzate serate a tema, tra posate di legno e giullari di corte, i piatti vengono cucinati come un tempo? E’ quello che cercherà di scoprire Borghese visitando 4 nuovi ristoranti: Il Ristorante di Mariano gestito dal suo omonimo proprietario, l’Osteria Il Grottino di Elisabetta, La Lancia d’Oro di Maurizio e, infine, la Vineria Ciao Dal Chiodo di Francesco. Oggetto di bonus, questa volta, i fegatelli: si tratta di succulenti bocconi di fegato di maiale che, più di ogni altra portata, raccontano la tradizionale medievale aretina.

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 21 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

