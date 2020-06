Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della nona puntata

Questa sera, giovedì 18 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Questa volta lo chef andrà alla ricerca, nel cuore della bellezza artistica e paesaggistica della zona meridionale della Campania, in provincia di Salerno, del miglior ristorante con azienda agricola del Cilento. Chi riuscirà a stupire il giudice e ad aggiudicarsi la vittoria? Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa quinta puntata, in onda giovedì 18 giugno.

4 Ristoranti: le anticipazioni della nona puntata

In questa settima puntata Borghese, come anticipato, si recherà in una terra luminosa e ricca di colori che si specchia nel blu del mare: il Cilento, in Campania. Qui tantissimi locali sorgono tra suggestivi sfondi di scogliere, grotte scavate nella roccia e lunghissime spiagge sabbiose. Ma, oltre il mare, a conquistare è il verde dei terreni, dove gli abitanti coltivano prodotti genuini che vengono messi direttamente sulle tavole cilentane o nei ristoranti delle aziende agricole. Molto spesso attività a gestione familiare, sono luoghi dove si produce di tutto: ortaggi, formaggi, insaccati, olive ammaccate, olio, vino, spezie, erbe aromatiche e frutta. Alessandro Borghese cercherà di scoprire chi, fra i ristoranti delle aziende agricole, porta meglio nei suoi piatti la tradizione e la genuinità dei prodotti biologici.

A contendersi il titolo Vincenzo con il suo Agriturismo La Sfruscià, Tiziana con l’Agriturismo Podere Rega, Alessia con Agriturismo Zio Cristoforo, e, infine, Angelo con La Fattoria del Cilento. Oggetto di bonus di stasera è l’antipasto misto, un piatto gustoso e ricco che non può mancare sulle tavole del Cilento. Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 18 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

