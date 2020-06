Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della decima (ultima) puntata

Questa sera, giovedì 25 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno va in onda l’ultimo appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Anche questa stagione del programma culinario condotto dallo chef romano si chiude, ma in bellezza: Borghese andrà alla scoperta di un bellissimo borgo della Lunigiana, regione che sorge tra la Liguria e la Toscana. Questa la location, dunque, dell’ultima puntata di 4 Ristoranti. Ma quale sarà il ristorante a presentare il miglior mix tra cucina ligure e toscana? Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa ultima puntata, in onda giovedì 25 giugno.

4 ristoranti, quante puntate sono

4 Ristoranti: le anticipazioni dell’ultima puntata

A contendersi il titolo, in quattro diversi locali della Lunigiana, Silvana con il Ristorante La Corte presso il Castello di Pontebosio, Jonathan con la Trattoria Quinta Terra, Luca con l’Agriturismo Montagna Verde, e, infine, Francesca con il Ristorante Agriturismo Ca’ Vidè. Oggetto di bonus di questa ultima puntata, di questa ultima competizione tra ristoratori giudicata dallo chef Alessandro Borghese, gli sgabei, un tipo di pasta lievitata che si può usare come pane o per accompagnare salumi e formaggi. La decima e ultima puntata di 4 Ristoranti vi aspetta questa sera, giovedì 25 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

Potrebbero interessarti L’incredibile Hulk: trama, cast e streaming del film Che Dio ci aiuti: cosa è successo nella terza puntata (replica) Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della quarta puntata (episodi 7 e 8)