Un duro sfogo quello della direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano contro i colleghi che sui giornali hanno criticato Il circolo dei Mondiali, la trasmissione di Rai 1 in onda dopo la partita delle 20 da lei condotta. Un programma che prova a mixare informazione calcistica e intrattenimento, ma che soprattutto nelle prime settimane del Mondiale in Qatar ha registrato ascolti deludenti. “La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla”, ha scritto senza giri di parole De Stefano su Twitter, per poi sottolineare gli ascolti in crescita della sua trasmissione. Come a dire, avete parlato troppo presto.

La direttrice di Rai Sport era stata fortemente criticata anche perché nelle prime puntate de Il Circolo era andata in onda praticamente afona. Critiche eccessivamente, dal suo punto di vista, che l’hanno spinta a sbottare in questo modo sui social. A sua difesa è intervenuto il giornalista Diego Antonelli, che prende parte al programma insieme a Sara Simeoni e Yuri Chechi: “Sogno un mondo nel quale il merito venga riconosciuto. Mi rendo conto che siamo lontani da questo traguardo. Il merito suscita invece ancora invidie e miserie. Specialmente se è indossato con l’eleganza di una donna come Alessandra De Stefano”.

Di certo i risultati di ascolto delle partite sono, soprattutto in queste fase finali, da record per la Rai: ieri la semifinale della Francia contro il Marocco ha ottenuto quasi il 50% di share. Il Circolo dei Mondiali è andato in crescendo per quanto riguarda l’Auditel, ma non ha convinto del tutto dal punto di vista editoriale, con questo ricercato mix tra intrattenimento e analisi calcistica riuscito solo a metà.

