Chi è Alberto Bertoli, il cantautore figlio di Pierangelo ospite di Oggi è un altro giorno: moglie, figli, età, carriera, canzoni

Alberto Bertoli è un noto cantautore, figlio del grande Pierangelo Bertoli, ospite questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Da qualche giorno è nelle radio con “Pescatore” ultimo singolo estratto da “Due voci intorno a un fuoco”, album con le voci in duetto dello stesso Alberto con suo padre Pierangelo. Classe 1980, è nato a Sassuolo e da sempre è appassionato di musica.

Alberto ha dunque seguito le orme paterne. Inizia a suonare la chitarra e già da ragazzo si esibisce come cantante con la band S.L.A.M. the door. A 18 anni incomincia a seguire il padre in alcuni show televisivi e concerti, come cantante e corista di alcuni pezzi, ma continua anche la gavetta girando i pub e nelle discoteche della provincia con un duo acustico.

Arrivano quindi le prime canzoni di Alberto Bertoli e partecipa insieme al suo gruppo (Iceland) a vari concorsi provinciali nei quali si classifica sempre nei primi tre posti, due volte arrivando primo. Nell’anno 2002 collabora ancora con il padre alla stesura di brani che avrebbero dovuto comporre il suo ultimo album, ma purtroppo Pierangelo morì prima senza vederne la pubblicazione. Decide quindi di dedicarsi alla carriera solista. Ha pubblicato gli album Le cose cambiano, Il tempo degli eroi, Safà, Bertoli, Eppure Soffia, Matto da bar, Mistero per me e Stelle.

Vita privata

Da pochissimo si è sposato con Barbara Bellotti, anche se stanno insieme da più di 11 anni. I due hanno un figlio di due anni, ma è molto riservato sulla sua vita privata.