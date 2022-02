Chi è Ajla Tomljanovic, la fidanzata di Matteo Berrettini ospite al Festival di Sanremo 2022

Chi è Ajla Tomljanovic, la fidanzata di Matteo Berrettini ospite stasera al Festival di Sanremo 2022? Il tennista romano, primo italiano finalista a Wimbledon ed eliminato in semifinale agli Australian Open 2022, ha trovato l’amore nel suo settore e galeotto fu proprio il campo da tennis: il campione è felicemente fidanzato con la collega Ajla Tomljanovic, atleta croata naturalizzata australiana, tennista affermata che ha partecipato a tutti gli slam e che nel 2014 ha vinto il Roland Garros. Prima di lei, Berrettini era legato a Lavinia Ancelotti, anche lei tennista. Ma chi è Ajla Tomljanovic? La ragazza è nata a Zagabria il 7 maggio 1993, ha tre anni in più di Matteo (che è classe 1996) ed è figlia di Ratko, campione europeo di pallamano nel 1992 e nel 1993, ed Emina, di origini bosniache. Pratica sport dall’età di sei anni e tra le sue vittorie si ricorda il trionfo al Roland Garros 2014 contro la numero 3 al mondo Agnieszka Radwańska. Nel 2015 si è legata a un altro tennista, il connazionale Nick Kyrgios, ma due anni dopo, per un tradimento di lui, la relazione si è interrotta. Su Instagram (IG @ajlatom) ha oltre 100mila follower.

“Come è iniziata la nostra storia? Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme… Di solito si comincia così, no?”. La fidanzata di Matteo Berrettini (ospite oggi al Festival di Sanremo 2022), Ajla Tomljanovic, ha raccontato così al format Tennis United l’origine del suo amore con il collega, iniziato durante il torneo di Wimbledon 2019. Berrettini ha detto di averla corteggiata parecchio prima di avere il suo sì: “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”. Se prima della pandemia gli impegni lavorativi li obbligavano a stare spesso lontani, il rigido lockdown del 2020 li ha invece avvicinati e tanto. I due infatti hanno passato quei brutti mesi insieme in Florida, sperimentando per la prima volta la convivenza. “Passare da questo a stare sempre insieme per tre mesi è… pesante, anche se è una cosa bella. Soprattutto ci siamo anche allenati insieme, e lì ognuno ha la sua mentalità: io vivo l’allenamento in modo più rilassato, lei è un po’ troppo seria e quando scherzavo troppo si arrabbiava – ha raccontato Berrettini -. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto. Se non ci siamo lasciati dopo questa quarantena non so quando…”. I due si supportano a vicenda e assistono ai reciproci match, come nel caso degli Internazionali d’Italia al Foro Italico dove sono scesi in campo nello stesso giorno.