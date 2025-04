Air – La storia del grande salto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 11 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Air – La storia del grande salto, film del 2023 diretto da Ben Affleck. La pellicola, con un cast corale che comprende Matt Damon, lo stesso Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis, narra la storia della celebre linea di calzature sportive Air Jordan che ha unito la Nike e l’allora semisconosciuto Michael Jordan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1984, Beaverton (Oregon). Nella sede della Nike il manager Sonny Vaccaro, esperto di basket, è alla ricerca di giovani talenti a cui proporre un contratto di sponsorizzazione, per rilanciare il marchio che all’epoca era fortemente votato al running e aveva una quota di mercato nel settore del basket nettamente inferiore a colossi come Converse e Adidas. Sonny decide di investire tutto il budget messogli a disposizione dalla dirigenza per chiudere un contratto con la stella emergente del basket Michael Jordan. Per riuscire nel suo obiettivo, vince le resistenze del suo CEO Phil Knight, del manager di Jordan e dello stesso Michael, all’epoca molto più attratto dalle sirene dell’Adidas. La strategia di Sonny si rivela azzardata ma vincente quando decide di far breccia nei sentimenti della mamma di Michael, proponendo per il figlio un ruolo di assoluto primo piano nelle strategie commerciali della Nike ed inventando una scarpa ed una linea di abbigliamento, la Air Jordan appunto, progettata esclusivamente per il campione.

Air – La storia del grande salto: il cast

Abbiamo visto la trama di Air – La storia del grande salto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Sonny Vaccaro

Ben Affleck: Phil Knight

Jason Bateman: Rob Strasser

Marlon Wayans: George Raveling

Chris Messina: David Falk

Chris Tucker: Howard White

Viola Davis: Deloris Jordan

Matthew Maher: Peter Moore

Julius Tennon: James R. Jordan Sr.

Tom Papa: Stu Inman

Joel Gretsch: John O’Neil

Gustaf Skarsgård: Horst Dassler

Barbara Sukowa: Kathy Dassler

Jessica Green: Katrina Sainz

Dan Bucatinsky: Richard

Michael O’Neill: Joe Dean

Billy Smith: Bill

Streaming e tv

Dove vedere Air – La storia del grande salto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 11 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.