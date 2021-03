Aiello, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Aiello è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l’artista che parteciperà alla kermesse musicale, in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1.

Biografia

Pseudonimo di Antonio Aiello, il cantante nasce a Cosenza il 16 luglio 1985. Inizia la carriera nel mondo della musica tentando, nel 2011, di qualificarsi per la categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo. Aiello non riesce a qualificarsi tra i finalisti, mentre pochi mesi dopo pubblica il suo primo singolo, Riparo.

L’anno seguente partecipa al programma di Rai 1, Di che talento sei?, mentre nel 2013 realizza la colonna sonora del cortometraggio di Giulia Fiume Abbracciami.

Nel 2017 pubblica il suo ep d’esordio, Hi-Hello, mentre nel 2019 realizza due singoli, Arsenico e La mia ultima storia, entrambi certificati disco d’oro.

Nel settembre 2019 esce il suo primo album in studio, Ex voto, che rimane in classifica per cinque mesi. L’anno successiva la canzone Festa, realizzata per il film Bangla, ottiene la nomination come miglior canzone originale al David di Donatello.

A marzo sarebbe dovuto partire il suo Ex voto Tour 2020 annullato a causa della pandemia di Covid, mentre a maggio partecipa, seppur virtualmente, al concerto del Primo maggio.

Vita privata: chi è la fidanzata

La fidanzata di Aiello sarebbe Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni. Modella, attrice, nonché ex concorrente del Grande Fratello, Laura Torrisi e Aiello farebbero coppia già da qualche mese secondo i rotocalchi specializzati. I due avrebbero prima intrapreso una bella amicizia, che presto si sarebbe trasformata in una vera e propria storia d’amore.

Canzoni

Tra le canzoni famose di Aiello, figurano i brani Riparo, Come stai, Arsenico, Il cielo di Roma e Che canzone siamo. La traccia con la quale calcherà per la prima volta il palco del teatro Ariston, invece, si chiama Ora.

