Ai confini del male: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Ai confini del male, film di genere thriller, drammatico del 2021, diretto da Vincenzo Alfieri, con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio. Durata 101 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è incentrato su una sparizione, quella di due giovani scomparsi a seguito di un rave in un bosco, sito nei pressi di un paesino remoto. Sul caso sono chiamati a indagare due carabinieri, Meda e Rio. Il primo è un uomo che ne ha passate tante e si è ormai arreso alla vita; il secondo, invece, è un capitano dal carattere rigido, corretto e distaccato, soprattutto nelle indagini. Le ricerche porteranno a credere che la causa della scomparsa dei due ragazzi sia associabile a un “mostro” che già aveva agito in passato. Questa volta, però, sembra che l’assassino abbia rapito le persone sbagliate…

Ai confini del male: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ai confini del male, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Edoardo Pesce

Massimo Popolizio

Chiara Bassermann

Streaming e tv

Dove vedere Ai confini del male in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – lunedì 1 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.