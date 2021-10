Agente 007 – Vivi e lascia morire: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 30 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Agente 007 – Vivi e lascia morire, film del 1973 diretto da Guy Hamilton: è l’ottavo film ufficiale della serie di James Bond, il primo dei sette che vedono Roger Moore nei panni dell’agente inglese. La colonna sonora è di George Martin, ex produttore dei Beatles, mentre lo stesso Paul McCartney, voce e compositore degli sciolti Beatles canta i titoli di testa “Live and Let Die” con i suoi Wings. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tre agenti dell’MI6 vengono uccisi in circostanze misteriose entro 24 ore nella sede delle Nazioni Unite a New York City, New Orleans e nella piccola nazione caraibica di San Monique, mentre monitorano le operazioni del dittatore dell’isola, il dottor Kananga. James Bond, l’agente 007, viene inviato a New York per indagare. Kananga è anch’egli a New York, in visita alle Nazioni Unite. Dopo l’arrivo di Bond, il suo autista viene ucciso da Whisper, uno degli uomini di Kananga, mentre porta Bond da Felix Leiter della CIA. Bond, a sua volta, esce illeso nel conseguente incidente automobilistico. La targa dell’assassino porta Bond ad Harlem dove incontra Mr. Big, un boss della mafia che gestisce una catena di ristoranti in tutti gli Stati Uniti, ma lui e la CIA non capiscono perché il gangster nero più potente di New York lavori con un non importante capo dell’isola. Bond incontra Solitaire, una bellissima cartomante che ha il potere della veggenza e può vedere sia il futuro che gli eventi remoti nel presente. Mr. Big chiede che i suoi scagnozzi uccidano Bond, ma Bond li sopraffà e fugge con l’aiuto dell’agente della CIA Strutter. Bond vola a San Monique, dove incontra Rosie Carver, un agente della CIA locale. Si incontrano con l’alleato di Bond, Quarrel Jr., che li porta in barca vicino alla casa di Solitaire. Quando Bond sospetta che Rosie sia una spia di Kananga, Rosie cerca di scappare ma viene uccisa a distanza da Kananga.

Agente 007 – Vivi e lascia morire: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Agente 007 – Vivi e lascia morire, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roger Moore: James Bond

Yaphet Kotto: dott. Kananga / Mr. Big

Jane Seymour: Solitaire

Clifton James: sceriffo J.W. Pepper

Julius Harris: Tee Hee Johnson

Gloria Hendry: Rosie Carver

Geoffrey Holder: Baron Samedi

David Hedison: Felix Leiter

Lois Maxwell: miss Moneypenny

Bernard Lee: M

Streaming e tv

Dove vedere Agente 007 – Vivi e lascia morire in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.