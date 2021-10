Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono): trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono), film del 1965 di Terence Young. È la quarta pellicola della serie ufficiale di James Bond. L’opera, così come il romanzo di Ian Fleming Operazione tuono (Thunderball) del 1961 su cui è basata in gran parte, è tratta da un soggetto originale che Fleming aveva scritto con Kevin McClory e Jack Whittingham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond partecipa al funerale del colonnello Jacques Bouvar, numero sei della SPECTRE e autore dell’omicidio di due agenti dell’MI6; 007, tuttavia, sa che si tratta di una montatura e che Bouvar è ancora vivo: inseguendo il criminale fino al suo castello, Bond lo combatte e lo uccide, fuggendo poi con l’aiuto dell’agente francese Madame La Porte. In una riunione della SPECTRE a Parigi, presieduta dall’enigmatico Numero Uno, il Numero Due Emilio Largo presenta l’ultimo progetto dell’organizzazione criminale: dirottare due bombe atomiche e tenere in pugno la NATO per chiedere un riscatto. Il piano ha inizio nel sanatorio di Shrublands, situato vicino a una base aerea della NATO; per coincidenza Bond si trova anch’egli a Shrublands per migliorare la sua salute e nota che un altro paziente, Lippe, ha un tatuaggio Tong. Bond cerca quindi la stanza di Lippe e viene visto uscire dall’uomo della stanza attigua, la cui testa è avvolta da bende. Lippe tenta di uccidere Bond con una macchina per trazione spinale, ma l’agente viene salvato dalla sua fisioterapista Patricia Fearing.

Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono): il cast del film

Abbiamo visto la trama di Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono), ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sean Connery: James Bond

Claudine Auger: Dominique “Domino” Derval

Adolfo Celi: Emilio Largo

Luciana Paluzzi: Fiona Volpe

Rik Van Nutter: Felix Leiter

Bernard Lee: M

Martine Beswick: Paula Caplan

Guy Doleman: Conte Lippe

Molly Peters: Patricia Fearing

Desmond Llewelyn: Q

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Roland Culver: Ministro degli interni

Anthony Dawson: Blofeld

Earl Cameron: Pinder Romania

Paul Stassino: François Derval, Angelo Palazzi

Streaming e tv

Dove vedere Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 9 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.