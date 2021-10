Questa sera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21.25 su Rete 4 va in onda il film Agente 007 – Si vive solo due volte, quinto film della saga dell’agente James Bond, interpretato da Sean Connery. La pellicola del 1967 si ispira liberamente al romanzo Si vive solo due volte di Ian Fleming. Il titolo originale è You Only Live Twice. Ma vediamo insieme trama, cast, trailer e streaming del film Agente 007 – Si vive solo due volte.

Una capsula spaziale americana e una sovietica scompaiono misteriosamente durante una missione. Americani e sovietici si accusano a vicenda, fino ad arrivare all’orlo di una guerra. La base britannica di Singapore ha rilevato un oggetto volante non identificato che atterra in un luogo imprecisato del Giappone. James Bond viene mandato a Tokyo per incontrare Tanaka (capo dei servizi segreti giapponesi), e insieme a lui indagare sull’accaduto. Si scoprirà poi che a catturare le capsule e a volere la guerra è Blofeld, che mettendo in pericolo le già difficili relazioni tra Urss e Stati Uniti (siamo nel pieno della guerra fredda), vedrebbe la sua Spectre dominare il mondo. Bond, travestito da cosmonauta riesce a infiltrarsi nel nascondiglio di Blofeld, situato nel cratere di un vulcano spento e a sventare il suo piano prima che scoppi la guerra.

Agente 007 – Si vive solo due volte: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Agente 007 – Si vive solo due volte? Protagonista è Sean Connery, al suo fianco troviamo Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Tetsuro Tamba, Teru Shimada, John Stone, Karin Dor, Donald Pleasence, Jeanne Roland, Ronald Rich, Yasuko Nagazumi, David Toguri, Paul Carson, Bill Mitchell, Diane Cilento, Tsai Chin, Michael Chow, Richard Graydon, Charles Gray, Laurence Herder, Alexander Knox, Norman Jones, Desmond Llewelyn, Burt Kwouk, Bernard Lee, Lois Maxwell. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sean Connery: James Bond

Akiko Wakabayashi: Aki

Tetsurō Tamba: Tigre Tanaka

Mie Hama: Kissy Suzuki

Teru Shimada: Sig. Osato

Karin Dor: Helga Brandt

Donald Pleasence: Ernst Stavro Blofeld

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Desmond Llewelyn: Q

Charles Gray: Dikko Henderson

Bernard Lee: M

Tsai Chin: Ling, ragazza cinese a Hong Kong

Streaming e tv

Dove vedere il film Agente 007 – Si vive solo due volte in tv? L’appuntamento è per stasera, sabato 16 ottobre 2021, alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché il film è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

