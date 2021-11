Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, film del 1974 diretto da Guy Hamilton. È il secondo episodio in cui Roger Moore veste i panni di James Bond. Il soggetto è liberamente tratto dal romanzo L’uomo dalla pistola d’oro di Ian Fleming. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond scopre di essere il prossimo obbiettivo di Francisco Scaramanga, uno dei migliori sicari al mondo che è solito uccidere le proprie vittime con pallottole d’oro esplose con una pistola componibile anch’essa dorata. M esonera quindi Bond dalla sua missione, relativa ad un nuovo macchinario per sfruttare l’energia solare con cui lo scienziato Gibson vorrebbe risolvere la crisi energetica, ma gli fa capire che deve cercare il killer sotto banco. 007 scopre quindi che il fornitore di Scaramanga è un certo Lazar, un artigiano che costruisce armi su misura a Macao, e in questa occasione conosce ad Hong Kong l’affascinante amante di Scaramanga Andrea Anders. Gibson viene tuttavia derubato di un componente essenziale da Nick Nack, il maggiordomo nano del killer, e lo stesso scienziato viene ucciso. Bond continua quindi le sue indagini grazie al supporto del tenente di polizia Hip, che lo porta da M e Q, i quali lo incaricano di recuperare il componente e uccidere Scaramanga, e della stessa Andrea, che riesce a sedurre.

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roger Moore: James Bond

Christopher Lee: Francisco Scaramanga

Britt Ekland: Mary Goodnight

Maud Adams: Andrea Anders

Hervé Villechaize: Nick Nack

Clifton James: J.W. Pepper

Richard Loo: Hai Fat

Soon-Tek Oh: Tenente Hip

Marc Lawrence: Rodney

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Marne Maitland: Lazar

Desmond Llewelyn: Q

James Cossins: Colthorpe

Yao Lin Chen: Chula

Bernard Lee: M

Streaming e tv

Dove vedere Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro in diretta tv e live streaming? Il film va in onda in chiaro su Rete 4 a partire dalle ore 21,20 di oggi, sabato 6 novembre 2021. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.