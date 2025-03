Aftermath – In trappola: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Aftermath – In trappola, film del 2024 diretto da Patrick Lussier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un veterano di guerra di ritorno, affetto da disturbo da stress post-traumatico, rimane intrappolato con sua sorella adolescente sul Tobin Memorial Bridge di Boston mentre un gruppo di ex rivoluzionari armati prende tutti in ostaggio.

Aftermath – In trappola: il cast

Abbiamo visto la trama di Aftermath – In trappola, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dylan Sprouse: Eric Daniels

Mason Gooding: Jimmy ‘Romeo’ Roken

Megan Stott: Madeleine Daniels

Dichen Lachman: Doc

Derek K. Moore: Michael ‘Echo’ Morin

Jason Armani Martinez: Jeff ‘Foxtrot’ Willis

Mark Dancewicz: India

Daniel Rios Jr.: Kilo

Ashley Pynn: Sierra

Mark Pettograsso: Yankee

Shahjehan Khan: Ozzie

Mark Irvingsen: Wisdom

Joshua Wolf Coleman: Stauffer

Will Lyman: Joe Kozak

Nick Apostolides: Galotti

Jared Frenke: Golf

Tanner Zagarino: Tango

Tj Ciarametaro: Biker

Streaming e tv

Dove vedere Aftermath – In trappola in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.