Stasera, 3 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Afghanistan: 20 anni dopo, documentario che ripercorre la storia di un Paese in guerra da sempre, stretto tra integralismi religiosi e interessi politici, strategico sul fronte internazionale, ma frammentato per cultura e geografia. Le puntata in onda stasera ricostruisce cosa succede dal 1989, quando le truppe sovietiche lasciano il Paese: i mujahedin hanno vinto, ma non sanno come gestire il Paese, che va rapidamente nel caos. Si affaccia così una nuova forza che promette ordine e pace: i talebani. La loro vittoria del 1996 trasforma l’Afghanistan in un ‘covo’ dell’Islam radicale, in un campo di addestramento per al-Qaeda e in una prigione per le donne. Le protagoniste di questo episodio sono Schukria Baraksai, che ha perso i suoi figli appena nati durante la guerra civile ed è diventata insegnante in una scuola femminile segreta, e Nadia Ghulam, sopravvissuta a un attentato dinamitardo, ma ha dovuto fingere di essere un ragazzo per sopravvivere. Poi ci si spoterà all’11 settembre 2001: l’attentato di al-Qaeda sul territorio americano spinge gli USA a dichiarare guerra al Paese nella ricerca spasmodica di Osama bin Laden. La guerra contro i talebani riporta un po’ di libertà nel paese: le donne si tolgono il burqa, si svolgono libere elezioni, i rifugiati tornano e vengono investiti miliardi di dollari nella ricostruzione. Ma c’è anche un rovescio della medaglia: con le elezioni gli ex signori della guerra entrano in Parlamento, la corruzione è dilagante, le forze NATO ripetono molti degli errori commessi dai sovietici. Tra le testimonianze quelle di un membro del governo talebano, del generale americano Stanley McChrystal e di tre donne che sostengono la speranza dell’Afghanistan di vivere finalmente in pace e in libertà.

