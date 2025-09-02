Icona app
TV

Affari Tuoi: torna su Rai 1 il game show condotto da Stefano De Martino

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Affari Tuoi: torna su Rai 1 il game show condotto da Stefano De Martino. Anticipazioni, concorrenti, novità, giochi, regioni, Pacco nero, puntate, streaming

Torna tutti i giorni dalle ore 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi, il popolarissimo gioco condotto da Stefano De Martino, confermato dopo gli ascolti record della passata stagione. Il celebre gioco dei pacchi, che appassiona ogni sera milioni di spettatori, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, riparte con uno studio rinnovato e con una novità nel meccanismo di gara. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, novità, concorrenti

Torna il collaudato gioco dei pacchi, ma ci saranno alcune novità in questa edizione di Affari tuoi in onda dal 2 settembre. Nel gioco, infatti, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300.000 euro sarà presente anche il Pacco Nero, del quale nessuno – nemmeno il Dottore – conosce il contenuto. Confermato, invece, il gioco finale della “Regione fortunata” che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita.

Anche quest’anno il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia, non solo nel tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati dei premi di prima categoria, ma anche con un appuntamento quotidiano che vedrà assegnare dei premi ai possessori dei biglietti estratti.

Streaming e tv

Dove vedere Affari Tuoi in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 ogni sera dalle 20.35 con la conduzione di Stefano De Martino. Potete recuperare le singole puntate in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand sulla app gratuita Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca