Perché Affari tuoi oggi non va in onda: il motivo, quando torna

Perché Affari tuoi oggi – venerdì 29 marzo 2024 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: il game show dei pacchi non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale Porta a Porta e alla Via Crucis con Papa Francesco. Evento religioso che per da anni viene trasmesso in diretta su Rai 1 dal Colosseo di Roma. Per questo salta l’appuntamento con il popolare gioco condotto da Amadeus. Quando torna Affari Tuoi? Niente panico: lo show condotto da Amadeus tornerà in onda già domani, sabato 30 marzo 2024, alle ore 20,35, subito dopo il Tg1.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Affari tuoi non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni alle ore 20.35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Chi è il dottore

Abbiamo visto perché Affari tuoi oggi non va in onda, ma chi è il famoso “dottore” interpellato da Amadeus nel corso delle puntate? Dall’altra parte della cornetta c’è Pasquale Romano, un veterano di Affari tuoi: ha ricoperto il ruolo di ‘dottore’ fin dalle edizioni condotte da Paolo Bonolis, Antonella Clerici, e nelle prime di Flavio Insinna e Max Giusti. Lo ha sostituito per qualche tempo Max Novaresi, mentre con la seconda versione di Insinna, è spuntata una dottoressa la cui identità non è mai stata svelata.

Romano è tornato nella versione con Carlo Conti ed è stato confermato da Amadeus. “Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo. Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte. Cerco di valutare psicologicamente l’avversario. Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio. Ma non è sempre facile: a volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”, ha raccontato in un’intervista a Oggi.