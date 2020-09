Acts of violence: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 2 settembre 2020, va in onda su Italia 1 in prima serata dalle 21.30 il film Acts of violence, thriller del 2018 diretto da Brett Donowho. Nel cast attori celebri come Bruce Willis, Ashton Holmes, Cole Hauser, Shawn Ashmore. Ma qual è la trama e dove vedere in streaming Acts of violence? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la missione di una squadra composta da un poliziotto integerrimo e tre fratelli del Midwest, che si incrociano a seguito della scomparsa della fidanzata del fratello più giovane. Roman, quando scoprirà che Mia è stata rapita da trafficanti di esseri umani mentre si trovava a una party per un addio al nubilato, si affiderà all’addestramento militare dei suoi fratelli Brandon e Deklan per tentare di rintracciare in ogni modo la sua fidanzata prima che sia troppo tardi.

Lungo il tragitto, secondo la trama di Acts of violence, i fratelli MacGregor si uniranno all’incorruttibile detective Avery (Bruce Willis), che da tempo indaga sulle tratte di esseri umani e il cui alto senso del dovere lo porta a spingersi sempre oltre il limite del pericolo. Tra sparatorie, esplosioni e uccisioni senza pietà, i quattro andranno contro la legge diventando un’unica unità di vigilanza, pronta a fare i conti con la malavita, e facendo della loro causa una vera e propria questione di vita o di morte.

Acts of violence: il cast completo del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo avvincente thriller del 2018 diretto da Brett Donowho. Su tutti ricordiamo Bruce Willis, Ashton Holmes, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Melissa Bolona, Sophia Bush, Mike Epps, Tiffany Brouwer, Jenna B. Kelly, Patrick St. Esprit. Di seguito tutti gli attori del cast e i rispettivi personaggi interpretati:

Bruce Willis: il detective James Avery

Cole Hauser: Deklan MacGregor

Shawn Ashmore: Brandon MacGregor

Ashton Holmes: Roman MacGregor

Melissa Bolona: Mia

Sean Brosnan: Vince

Sophia Bush: la detective Brooke Baker

Mike Epps: Max Livington

Tiffany Brouwer: Jessa MacGregor

Jenna B. Kelly: Haley

Patrick St. Esprit: Hemland

Rotimi: Frank

Matthew T. Metzler: Richard

Acts of violence film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Acts of violence in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 2 settembre 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

