A un metro da te: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 19 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda A un metro da te, film del 2019 diretto da Justin Baldoni con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory e Elena Satine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama.

Stella ha una malattia genetica, la fibrosi cistica, che la costringe a lunghi periodi di degenza ospedaliera, nella speranza di un trapianto di polmoni. Stella ha anche molto coraggio e un passato che la obbliga a restare aggrappata alla vita, curandosi con estrema diligenza e aggiornando il suo vlog perché altri possano seguire il suo esempio. Will, invece, è nuovo nel reparto ospedaliero, la sua forma di fibrosi cistica è grave e lui non trova un motivo per illudersi di poter vivere. Almeno finché non si innamora di Stella. A quel punto tutto cambia, perché anche se non possono abbracciarsi né baciarsi, e sono costretti a stare ad un metro di distanza l’uno dall’altra, Will e Stella sono determinati a trovare il modo di stare insieme.

A un metro da te: il cast del film

Abbiamo visto la trama di A un metro da te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i principali ruoli:

Haley Lu Richardson: Stella Grant

Cole Sprouse: Will Newman

Moisés Arias: Poe Ramirez

Kimberly Hebert Gregory: infermiera Barbara

Parminder Nagra: dott.ssa Hamid

Claire Forlani: Meredith Newman

Emily Baldoni: infermiera Julie

Cynthia Evans: Erin Grant

Gary Weeks: Tom Grant

Sophia Bernard: Abby Grant

Cecilia Leal: Camila

Streaming e diretta tv

Dove vedere A un metro da te in diretta tv e live streaming? Il film – come detto – va in onda stasera – 19 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.