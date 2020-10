A quale cielo stellato si ispirò Cole Porter per Night and Day | Domanda Milionario

A quale cielo stellato si ispirò Cole Porter per Night and Day? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

La risposta esatta è: mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, che Porter visitò durante il suo viaggio di nozze. Cole Porter è stato un compositore statunitense, uno dei 5 grandi del musical americano insieme a George Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern e la coppia Richard Rodgers & Lorenz Hart. Fra le sue composizioni più celebri c’è Night and Day, scritto nel 1932 per la commedia musicale Gay Divorce. Quando il musical fu convertito in un film dal titolo “Cerco il mio amore”, con Fred Astaire e Ginger Rogers il brano fu promosso come uno dei punti di forza della pellicola.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – giovedì 22 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

