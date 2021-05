A proposito di Steve: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 28 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda A proposito di Steve, film del 2009 diretto da Phil Traill, ed interpretato da Sandra Bullock, Bradley Cooper e Thomas Haden Church. Il film è uscito negli Stati Uniti il 4 settembre 2009 e in Italia il 25 giugno 2010. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mary Horowitz è una creatrice di cruciverba per una rivista californiana. Nonostante la mente brillante, ha una scarsa vita sociale. I suoi genitori decidono di organizzarle un appuntamento al buio. Le aspettative di Mary sono basse, tuttavia rimane sorpresa quando conosce l’affascinante Steve Miller, che lavora come cameraman per il notiziario della CCN. Per Mary è un colpo di fulmine, ma i sentimenti da parte di Steve non sono ricambiati. Già in macchina Mary tenta un approccio intimo con Steve, ma non riesce per la sua goffaggine. Mary crede che lui sia la sua anima gemella e crea addirittura un cruciverba intitolato Tutto su Steve, che fa infuriare il suo capo a tal punto da causare il suo licenziamento…

A proposito di Steve: il cast del film

Abbiamo visto la trama di A proposito di Steve, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Mary Horowitz

Bradley Cooper: Steve Miller

Thomas Haden Church: Hartman Hughes

Ken Jeong: Angus Tran

DJ Qualls: Howard

Keith David: Dan Corbitt

Howard Hesseman: Mr. Horowitz

Beth Grant: Mrs. Horowitz

Katy Mixon: Elizabeth

M.C. Gainey: Norman il camionista

Jason Jones: Nick Vasqez

Streaming e tv

Dove vedere A proposito di Steve in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.