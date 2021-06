A Private War: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 3 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda A Private War, film del 2018 diretto da Matthew Heineman, al suo debutto come regista in un film. Protagonista è Rosamund Pike nei panni della reporter di guerra del The Sunday Times Marie Colvin, inviata in Sri Lanka, Iraq, Afghanistan, Libia e Siria, dove morirà a 56 anni il 22 febbraio 2012 insieme al fotografo francese Rémi Ochlik. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’articolo Marie Colvin’s Private War, uscito nel 2012 su Vanity Fair, scritto da Marie Brenner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marie Colvin è stata reporter di guerra per il Sunday Times dal 1985 fino alla sua morte, a Homs, nel 2012. Bella e talentuosa, ha vinto numerosi premi, convinto Arafat a raccontarle la sua vita e Gheddafi a farsi intervistare ben due volte. In Sri Lanka aveva perso un occhio e guadagnato un coraggio da pirata. Era stata a Timor Est, in Cecenia, in Iraq, Afghanistan, Libia. Con il fotografo freelance Paul Conroy aveva stretto un sodalizio professionale che durò fino alla fine.

A Private War: il cast del film

Abbiamo visto la trama di A Private War, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rosamund Pike: Marie Colvin

Jamie Dornan: Paul Conroy

Tom Hollander: Sean Ryan

Stanley Tucci: Tony Shaw

Faye Marsay: Kate Richardson

Greg Wise: Prof. David Irens

Nikki Amuka-Bird: Rita Williams

Corey Johnson: Norm Coburn

Alexandra Moen: Zoe

Hilton McRae: Adam Watkins

Raad Rawi: Gheddafi

Fady Elsayed: Mourad

Jérémie Laheurte: Remi Ochlik

Amanda Drew: Amy Bentham

Streaming e tv

Dove vedere A Private War in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.