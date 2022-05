A Napoli non piove mai: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda A Napoli non piove mai, film italiano del 2015, scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli. Barnaba è un trentottenne affetto dalla sindrome di Peter Pan, che non è mai riuscito a trovare un lavoro dopo la laurea in Giurisprudenza (conseguita più che altro per far piacere al padre); per questa sua immaturità è lasciato dalla sua fidanzata. Jacopo, timido e introverso, soffre della sindrome dell’abbandono, viene abbandonato dalla sua donna sull’altare e tenta più volte il suicidio. Nella loro vita entra Sonia, una neolaureata del Nord Italia, affetta dalla sindrome di Stendhal, in fuga dal padre, che vuole a tutti i costi che la figlia lavori nell’azienda di famiglia. La ragazza accetta l’incarico di curare il restauro di una chiesa a Napoli.

A Napoli non piove mai: il cast del film

Abbiamo visto la trama di A Napoli non piove mai, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sergio Assisi: Barnaba Buonocore

Ernesto Lama: Jacopo Degli Orti

Valentina Corti: Sonia Franculaccia

Nunzia Schiano: Donna Concetta

Sergio Solli: padre di Barnaba

Francesco Paolantoni: capo dei Vigili del Fuoco

Benedetto Casillo: Cicerone

Giuseppe Cantore: Padre Gennaro

Lucio Caizzi: Peppino il portiere

Antonella Morea: madre di Barnaba

Luigi Di Fiore: professore

Clotilde Sabatino: Margherita

Massimo Andrei: direttore dell’ufficio anagrafe

Laura Schettino: Pina

Giancarlo Ratti: padre di Sonia

Eliana Miglio: madre di Sonia

Adelmo Togliani: Crocefisso

Antonella Romano: Filomena

Magdalena Grochowska: Marta

Gaetano Amato: Armando

Susy Del Giudice: Signora al balcone

Streaming e tv

Dove vedere A Napoli non piove mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.