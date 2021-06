A mano disarmata, la trama del film tratto dalla storia vera di Federica Angeli

A mano disarmata è il film in onda questa sera, lunedì 7 giugno 2021, su Rai 1 dalle 21.25 in prima visione. La pellicola del 2019 di Claudio Bonivento, con Claudia Gerini, Francesco Pannofino, Francesco Venditti e Mirko Frezza, racconta la storia vera di Federica Angeli, la giornalista del quotidiano la Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Ecco la trama del film A mano disarmata.

Storia vera

Durante un’inchiesta di lavoro sul litorale romano di Ostia, la giornalista Federica Angeli si ritrova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l’articolo. Pochi giorni dopo l’accaduto Federica sarà, inoltre, testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento, costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambieranno per sempre. Di seguito il trailer ufficiale del film A mano disarmata, stasera su Rai 1 in prima visione.

STREAMING E TV

