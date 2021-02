A grande richiesta – Parlami d’amore: anticipazioni, ospiti e scaletta

Questa sera, sabato 13 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di A grande richiesta dal titolo “Parlami d’amore”. Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di eventi composto da cinque prime serate dedicate alle canzoni e agli artisti più amati del mondo dello spettacolo. Ognuna delle cinque serate ha un titolo e si occupa di un gruppo di canzoni o di un artista in particolare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il primo appuntamento di “A grande richiesta” si intitola “Parlami d’amore”. A condurre questa prima puntata due grandi volti della televisione italiana protagonisti della fiction di successo di Rai 1 Provaci ancora prof, dove hanno recitato insieme per oltre 12 anni: Paolo Conticini e Veronica Pivetti. Di nuovo insieme sul piccolo schermo, ma questa volta in uno show e in veste di conduttori! Il tema centrale della puntata sarà dunque l’amore e tutti i brani interpretati in questa prima puntata parleranno appunto d’amore. Quali saranno gli ospiti di A grande richiesta – Parlami d’amore? Eccoli: Gino Paoli (con Danilo Rea), Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Irene Grandi, Fausto Leali, Peppino di Capri, Michele Zarrillo, Karima e Rita Pavone.

Scaletta

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti di A grande richiesta – Parlami d’amore, ma qual è la scaletta della serata? Al momento la Rai non ha comunicato né l’ordine di uscita dei vari artisti né che brani canteranno. Per farsi un’idea però vi riproponiamo la lista degli artisti che si esibiranno stasera, 13 febbraio, su Rai 1:

