A grande richiesta: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming dello show di Rai 1

Dal 13 febbraio 2021 in prima serata tv su Rai 1 va in onda un nuovo programma basato sull’intrattenimento e sulla musica dal titolo “A grande richiesta”. Si tratta di un ciclo di eventi composto da cinque prime serate dedicate alle canzoni e agli artisti più amati del mondo dello spettacolo. Ognuna delle cinque serate ha un titolo e si occupa di un gruppo di canzoni o di un artista in particolare. L’obiettivo dello show è quello di celebrare i grandi artisti, sulla scia dei precedenti Celebration e Una storia da cantare, sempre trasmessi sul primo canale Rai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Lo show A grande richiesta avrà cinque serata indipendenti l’una dall’altra. Ognuna si occuperà di un tema o di un’artista e vedrà alla conduzione personaggi differenti. Vediamo tutti gli appuntamenti nel dettaglio.

PARLAMI D’AMORE

Il primo appuntamento si intitola “Parlami d’amore”. A condurre questa prima puntata due grandi volti della televisione italiana protagonisti della fiction di successo di Rai 1 Provaci ancora prof, dove hanno recitato insieme per oltre 12 anni: Paolo Conticini e Veronica Pivetti. Di nuovo insieme sul piccolo schermo, ma questa volta in uno show e in veste di conduttori! Il tema centrale della puntata sarà dunque l’amore e tutti i brani interpretati in questa prima puntata parleranno appunto d’amore.

MINACCIA BIONDA

Il secondo appuntamento di A grande richiesta sarà un omaggio a una delle artiste italiane più amate di sempre: Patty Pravo. La conduzione della puntata è affiata a Flavio Insinna. La Pravo accoglierà in studio ospiti musicali con i quali duetterà, ma anche personaggi non appartenenti al mondo della musica, che ripercorreranno con lei le tappe salienti della sua carriera.

CHE SARÀ SARÀ

Per il terzo appuntamento prevista la reunion di uno dei gruppi più noti della musica italiana: i Ricchi e Poveri. La conduzione è affidata a Carlo Conti, che ne firma anche la direzione artistica. I protagonisti proporranno i brani più noti della loro carriera e si confronteranno con gli ospiti della puntata.

NON SONO UNA SIGNORA

La quarta e penultima puntata di A grande richiesta vede come protagonista Loredana Bertè, la regina del rock italiano che celebra il suo 70esimo compleanno. La conduzione è affidata ad Alberto Matano.

UNA SERATA TRA AMICI

L’ultimo appuntamento sarà un one man show con Christian De Sica. Una serata in cui il protagonista assoluto sarà proprio lui, il figlio del grande Vittorio, che – come la Bertè – recentemente ha compiuto 70 anni.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti delle cinque serate di A grande richiesta? Nel corso delle cinque serata vedremo tantissimi artisti. Tra quelli annunciati: Gino Paoli (con Danilo Rea), Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Irene Grandi, Fausto Leali, Peppino di Capri, Michele Zarrillo, Karima, Rita Pavone, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Morgan, Elettra Lamborghini, Nina Zilli, Giovanni Allevi

A grande richiesta: quante puntate e quando va in onda

Quante puntate sono previste per A grande richiesta, in onda su Rai 1 dal 13 febbraio 2021? In tutto sono previste cinque puntate: la prima il 13 febbraio 2021; l’ultima il 20 marzo 2021. Cinque sabati “fermati” con un piccolo stop ad inizio marzo per dare spazio al Festival di Sanremo 2021. Ogni serata sarà dedicata a un’artista o un tema. Si parte con San Valentino. Poi Patty Pravo, I Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (Parlami d’amore): sabato 13 febbraio 2021

Seconda puntata (Minaccia bionda): 20 febbraio 2021

Terza puntata (Che sarà, sarà): 27 febbraio 2021

Quarta puntata (Non sono una signora): 13 marzo 2021

Quinta puntata (Una serata tra amici): 20 marzo 2021

Quanto dura (durata) ogni puntata dello show A grande richiesta? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata prevista è quindi di poco più di 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere A grande richiesta in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

