A grande richiesta – Minaccia bionda: anticipazioni, ospiti e scaletta

Questa sera, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di A grande richiesta dal titolo “Minaccia bionda”. Si tratta del secondo appuntamento di un ciclo di eventi composto da cinque prime serate dedicate alle canzoni e agli artisti più amati del mondo dello spettacolo. Ognuna delle cinque serate ha un titolo e si occupa di un gruppo di canzoni o di un artista in particolare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il secondo appuntamento di “A grande richiesta” si intitola “Minaccia bionda”. A condurre questa seconda puntata ci sarà Flavio Insinna. Un omaggio a una delle più grandi protagoniste della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Senza prendersi troppo sul serio Patty, da sempre allergica alle definizioni, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, in una partita fra musica e parole, chiamerà a raccolta gli amici di ieri e di oggi per ripercorrere una carriera ancora in pieno movimento. Attraverso la musica, i contributi e la conduzione gentile e coinvolgente di Flavio Insinna e le incursioni di Pino Strabioli, si ripercorrerà quel viaggio favoloso della giovanissima ragazza veneziana che da quella mitica notte al Piper di Roma datata 1966 continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni. Quali saranno gli ospiti di A grande richiesta – Minaccia bionda? Patty Pravo duetterà, si racconterà e giocherà allo specchio con sé stessa e con artisti del calibro di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio, Nina Zilli, Elettra Lamborghini, N.A.I.P., Giovanni Caccamo e Stefano Di Battista.

Scaletta

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti di A grande richiesta – Minaccia bionda, ma qual è la scaletta della serata? Al momento la Rai non ha comunicato né l’ordine di uscita dei vari artisti né che brani canteranno. Per farsi un’idea però vi riproponiamo la lista degli artisti che si esibiranno stasera, 20 febbraio, su Rai 1:

Francesco De Gregori

Antonello Venditti

Morgan

Giovanni Allevi

Elio

Nina Zilli

Elettra Lamborghini

N.A.I.P.

Giovanni Caccamo

Stefano Di Battista

Pino Strabioli

Potrebbero interessarti Capone: tutto quello che c’è da sapere sul film Minions: tutto quello che c’è da sapere sul film C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della settima puntata