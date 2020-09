A chi dedica i gol Leo Messi? | Domanda “Chi vuol essere milionario”

A chi dedica i suoi gol Leo Messi | Domanda Milionario

Subito dopo aver segnato a chi dedica da sempre i suoi gol Lionel Messi? La domanda, da mille euro, è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Queste le 4 opzioni:

A) Al suo primo allenatore

B) Al papà

C) Alla moglie

D) Alla nonna

Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? La risposta è la D. Il campione del Barcellona Leo Messi dedica ogni suo gol alla nonna materna Celia. Il fuoriclasse argentino alza le braccia al cielo ogni volta che segna una rete per ricordare la mamma di sua madre, che morì quando la Pulce era solo un bambino.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – 22 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” / 2. Chi vuol essere milionario: torna su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti / 3. Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti furioso con un concorrente 18enne: “Ma com’è possibile?”

Potrebbero interessarti Chi fu indagato per il furto della Gioconda nel 1911? | Domanda “Chi vuol essere milionario” The social dilemma, la matrioska della manipolazione Chi vuol essere milionario streaming e tv: dove vedere il quiz con Gerry Scotti